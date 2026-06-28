۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

فرشاد لطفی با «دستان او» به خانه نمایش دا می‌آید

فرشاد لطفی با «دستان او» به خانه نمایش دا می‌آید

فرشاد لطفی در نخستین تجربه کارگردانی خود نمایش‌ «دستان او» را در خانه نمایش دا روی صحنه می‌برد.

به گزارش میراث آریا به نقل از مدیر روابط‌عمومی اثر، نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی از ۱۶ تیر در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

این درام رئالیستی که هم‌اکنون روزهای پایانی تمرین و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارد، روایتی تلخ و روان‌شناختی از انسان‌هایی است که زیر سایه‌ قدرت، گناه و گذشته‌ای پنهان با معضلات انسانی و رازهای مگو دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

فرشاد لطفی، نویسنده و کارگردان این اثر، پیش از این سال‌ها به‌عنوان بازیگر در حوزه‌های سینما، تلویزیون و تئاتر فعالیت داشته است.

در کارنامه هنری این هنرمند حضور در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «سلمان فارسی»، «دو نیمه ماه» و «صفا با خانواده» و همچنین فیلم سینمایی «خیابان جمهوری» به چشم می‌خورد.

او در خارج از کشور نیز تجربیاتی را در عرصه بازیگری تئاتر کسب کرده است.

نمایش «دستان او» نخستین تجربه جدی و مستقل فرشاد لطفی در مقام نویسنده و کارگردان محسوب می‌شود؛ اثری با رویکرد اجتماعی که تلاش دارد لایه‌های پنهان رفتارهای انسانی را به تصویر بکشد.

اطلاعات تکمیلی این نمایش به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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کد خبر 1405040900594
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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