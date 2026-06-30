عکس روز ناسا از سیارک تهدیدکننده زمین!

به گزارش میراث آریا، به نظر می‌رسد دلیل صاف بودن بخش‌هایی از سطح سیارک ایتوکاوا(Itokawa) در دینامیک آن نهفته شده که بیشتر شبیه به توده‌ای سست از قلوه‌سنگ است تا یک سنگ جامد.

سیارک غیرمعمول ایتوکاوا در سال ۲۰۰۵ توسط فضاپیمای ژاپنی هایابوسا(Hayabusa) مورد بازدید قرار گرفت که ساختار غیرمعمول و فقدان مرموز دهانه‌های برخوردی آن را تصویربرداری و مستند کرد. تجزیه و تحلیل مناطق مرزی بین بخش‌های صاف و ناهموار نشان می‌دهد که تکان‌های سیارک ممکن است به جدایی سنگ‌های بزرگ و کوچک در نزدیکی سطح منجر شده باشد.

فضاپیمای رباتیک هایابوسا در واقع روی یکی از این تکه‌های صاف موسوم به «MUSES Sea» فرود آمد و نمونه‌هایی از خاک را جمع‌آوری کرد. این نمونه‌ها به زمین آورده شدند و نه تنها سرنخ‌هایی را از تاریخ باستانی این سیارک غیرمعمول نشان دادند، بلکه اطلاعاتی را نیز درباره سال‌های اولیه منظومه شمسی ارائه کردند.

شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهند که سیارک ۵۰۰ متری ایتوکاوا ممکن است ظرف چند میلیون سال آینده با زمین برخورد کند.

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