به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی و تهیه‌کنندگی بهنام ابوالقاسم، در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.



رها جهانشاهی به عنوان مجری طرح و مدیر تولید در این پروژه حضور دارد.



این اثر نمایشی که نوشته دانکن مک‌میلان، نویسنده سرشناس بریتانیایی است، جدیدترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی پس از بازگشت به ایران به شمار می‌رود.



رمضانی که فارغ‌التحصیل رشته سینما از دانشگاه تورنتو (U of T) است، پیش از این سال‌ها به عنوان مترجم، دستیار کارگردان و بازیگر در پروژه‌های مختلف هنری فعالیت داشته است.



او در دانشگاه تورنتو زیر نظر اساتید برجسته‌ای همچون لیزا استیل (Lisa Steele)، چارلی کیل (Charlie Keil)، جان ماسی (John Massey) و کی آرماتیج (Kay Armatage) تحصیل کرده و همچنین در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی اساتید و هنرمندانی چون اصغر فرهادی (ورکشاپ تورنتو)، علی سرابی، سعید روستایی، محسن قرایی و زنده‌یاد امین تارخ کسب تجربه کرده است.



نمایش «میان دو نفس» گفت‌وگویی بی‌وقفه و پر تنش میان زن و مردی جوان است که در میانه‌ی صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند؛ تصمیمی که آن‌ها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پر فراز و نشیب می‌کند.



مک‌میلان در این اثر با زبانی پویا، گزنده و طبیعی، اضطراب‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر را به تصویر می‌کشد.



اطلاعات تکمیلی درباره زمان دقیق اجرا، عوامل این نمایش به‌زودی اعلام خواهد شد.

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