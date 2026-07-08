به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «راهی که آمده‌ایم» ساخته نرگس فضلی تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به بخش مسابقه جشنواره شانزدهمین جشنواره «نور جهان» روسیه راه یافت. داستان این فیلم کوتاه درباره مادری دارای معلولیت است که برای بازگرداندن دخترش به منزل به مدرسه می‌رود و در راه با چالش‌هایی روبرو می‌شود.



تمرکز این جشنواره بر آثار مرتبط با مخاطب کودک و نوجوان است، شانزدهمین جشنواره «نور جهان» از ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر یاروسلاو روسیه برگزار می‌شود.

«راهی که آمده‌ایم» توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.

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