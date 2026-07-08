معرفی بازیگران نمایش «دستان او»

به گزارش میراث آریا، بازیگران نمایش «دستان او» به تهیهکنندگی منوچهر هادی و کارگردانی فرشاد لطفی که از ۱۹ تیر تا ۵ مرداد، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره یک خانه نمایش دا روی صحنه میرود، معرفی شدند.
عباس علیرضا، حامد اسماعیلی، رها ربانی، سعید جورکش، فضیلت وفاپور، مهداد مهرابپور، فاطمه میرجعفری، ثنا ملکی، سعید رجبی و علیرضا شهرابی بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.
نمایش «دستان او» روایتی تلخ و روانشناختی از انسانهایی است که زیر سایهی قدرت، گناه و گذشتهای پنهان زندگی میکنند.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.
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