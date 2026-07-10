اعتماد عمومی، پشتوانه توسعه خدمات رفاهی و گردشگری تأمین اجتماعی

علیرضا تابش، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت رفاه و گردشگری تأمین «هگتا» به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تبریک این مناسبت به بیمهشدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، بر نقش اعتماد عمومی، تحول، بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات در مسیر توسعه این سازمان تأکید کرد.
او با بیان اینکه «اعتماد، بزرگترین سرمایه سازمان تأمین اجتماعی است»، اظهار داشت: این سرمایه ارزشمند، طی دههها با کار، مشارکت و امید میلیونها بیمهشده، بازنشسته، کارفرما و کارکنان شکل گرفته و حفظ و تقویت آن، مسئولیتی مشترک برای همه ماست.
تابش افزود: سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر با تکیه بر تحول دیجیتال، توسعه خدمات غیرحضوری، اصلاح فرآیندها و مدیریت بهینه منابع، گامهای مؤثری در جهت ارتقای کیفیت خدمات برداشته است و تداوم این مسیر، زمینه ارائه خدماتی شفافتر، سریعتر و دسترسپذیرتر را برای ذینفعان فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل هگتا با تشریح مأموریت این هلدینگ گفت: هگتا و شرکتهای تابعه، تلاش میکنند همسو با سیاستهای کلان سازمان تأمین اجتماعی، با ارتقای خدمات رفاهی، گردشگری و اقامتی، افزایش بهرهوری، استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود، توسعه گردشگری ریلی، فرهنگی، سلامت و طبیعتگردی و همچنین گسترش همکاری با بخش خصوصی، سهم مؤثری در بهبود کیفیت زندگی جامعه بزرگ تأمین اجتماعی ایفا کنند.
او با تأکید بر اینکه رفاه تنها در ارائه یک خدمت خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: رفاه زمانی معنا پیدا میکند که به آرامش خانوادهها، فرصت تجربه سفر، نشاط اجتماعی، سلامت و کیفیت بهتر زندگی منجر شود. هگتا نیز با همین نگاه، توسعه خدمات خود را در راستای پاسخگویی بهتر به نیازهای بیمهشدگان، بازنشستگان و خانوادههای آنان دنبال میکند.
تابش ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی، از تلاشهای همه مدیران، کارکنان و خدمتگزاران این سازمان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همدلی، مسئولیتپذیری، نوآوری و همافزایی، بتوان در مسیر حفظ سرمایههای بیننسلی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت اعتماد عمومی، گامهای مؤثرتری برداشت.
مدیرعامل هگتا با تأکید بر لزوم خروج از مدلهای سنتی بنگاهداری، به دستاوردهای علمی در زمینه طراحی مدلهای نوین کسبوکار اشاره کرد.
او افزود: توجه به مفاهیم نوین گردشگری، توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست در طراحی پروژهها، رویکردی بود که در این دوره نهادینه شد. این نگاهِ علمی، زیربنای تصمیمات آتی ما در مسیر سودآوری و ایجاد ارزشافزوده برای ذینفعان و بازنشستگان خواهد بود.
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