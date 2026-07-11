۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

بهاره رهنما دومین فیلم بلند سینمایی خود را کلید می‌زند

بهاره رهنما دومین فیلم بلند سینمایی خود را کلید می‌زند

فیلم سینمایی «۱۱:۱۱ دقیقه» به کارگردانی بهاره رهنما به‌زودی وارد مرحله فیلمبرداری می‌شود.

به‌گزارش میراث‌آریا، بهاره رهنما پس از تجربه ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان «عطر آخر اردیبهشت»، این روزها در تدارک تولید دومین فیلم بلندش با نام «۱۱:۱۱ دقیقه» است؛ اثری که مراحل پایانی پیش‌تولید را سپری می‌کند و به‌زودی وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد. 

فیلمنامه فیلم سینمایی «۱۱:۱۱ دقیقه» با نگاهی به نمایشنامه «تابوت عهد» نوشته نیل لبیوت، توسط بهاره رهنما به نگارش درآمده است. رهنما پیش‌تر در پاییز ۱۴۰۴ نمایش «۱۱:۱۱» را با اقتباسی از همین نمایشنامه در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر شهرزاد روی صحنه برد و اکنون قرار است روایت سینمایی آن در قالب دومین فیلم بلند این کارگردان ساخته شود. 

جزئیات مربوط به عوامل، بازیگران و زمان آغاز فیلمبرداری این پروژه متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042001332
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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