جو آرام و ماندگاری هوای گرم در کشور

به گزارش میراث آریا، در ساعات بعد از ظهر روزهای پنجشنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ تیرماه، در برخی نقاط جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود.

تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم را در کشور خواهیم داشت.

همچنین در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی بینی می‌شود.

تا روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه شرق دریای عمان مواج است.

امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز تهران به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

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