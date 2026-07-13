به گزارش میراث آریا، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر با بیان اینکه تداوم شرایط فعلی شبکه برق به دو عامل اصلی دما و نحوه مصرف مشترکین بستگی دارد، اظهارکرد: در صورتی که مصرف برق توسط مشترکین کنترل شود و شاهد کاهش حداقل ۵ درصدی در میزان مصرف باشیم، قطعاً تداوم ناترازی و محدودیتها را شاهد نخواهیم بود.
او ادامه داد: از سوی دیگر، چنانچه تغییرات دمایی بهگونهای باشد که بر میزان مصرف تاثیرگذار باشد، میتوانیم این پدیده را تعدیل کنیم؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه نیروگاهها و شبکه سراسری برق کشور هماکنون با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، چارهای جز مدیریت بار وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر با بیان اینکه برنامهریزیها برای روزهای آینده انجام شده است، افزود: اطلاعرسانی در خصوص برنامههای احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور، دو روز پیش از اجرا صورت میگیرد و بر این اساس، اطلاعات مربوط به قطعیهای احتمالی تا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه نهایی شده است.
او تشریح کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا در کشور، اعمال مدیریت بار برنامهریزیشده در سطح کشور وجود خواهد داشت. البته در خصوص برخی مناطق، از جمله مناطق جنوبی کشور که شرایط اقلیمی خاص و ویژگیهای منحصربهفردی دارند، ملاحظات ویژهای مد نظر قرار گرفته است.
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