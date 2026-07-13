به گزارش میراث آریا، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهوری در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه در محل ستاد وزارت علوم برگزار شد، با اشاره به روند شکل‌گیری این همکاری، گفت: حدود ۶ ماه است که با همکاری وزارت علوم و دانشگاه‌ها جلسات و گفتگوهای کارشناسی متعددی را برگزار کردیم تا امروز بتوانیم آغازگر این مسیر باشیم و مراکز انتقال فناوری روستایی را راه‌اندازی کنیم.

او با بیان اینکه در گذشته توسعه روستایی عمدتاً بر ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و راه متمرکز بوده است، افزود: این زیرساخت‌ها ضروری و ارزشمند هستند، اما دو موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اقتصاد پایدار در مناطق روستایی و دوم ورود فناوری‌های نوین و اکوسیستم‌های فناورانه به این مناطق.

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه توسعه بدون فناوری امکان‌پذیر نیست، گفت: فاصله میان شهر و روستا و همچنین شکاف میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر برخوردار تنها با کمک فناوری کاهش می‌یابد. فناوری هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، نیروی انسانی را توانمندتر می‌کند و به رشد تولید کمک می‌کند.

او با اشاره به برگزاری نمایشگاه روز ملی روستا در سال گذشته، گفت: یکی از ارکان اصلی این نمایشگاه، معرفی اکوسیستم‌های فناورانه و ارائه آخرین دستاوردهای آن‌ها بود؛ از پهپادها و آب‌شیرین‌کن‌های کوچک گرفته تا سایر فناوری‌هایی که می‌توانند در خدمت توسعه روستاها قرار گیرند.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: اگر ابزارهای نوین تأمین مالی نیز به این زنجیره اضافه شوند، می‌توانند بستر مناسبی را برای توسعه روستاها فراهم کنند. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم همه این حلقه‌ها را به یکدیگر متصل کنیم و ایده «دهکده‌های هوشمند» را پیش ببریم.

او با بیان اینکه مشکلاتی مانند آب و انرژی تنها مختص شهرها نیست، گفت: باید از مبدأ، یعنی روستاها، مدیریت هوشمند را آغاز کنیم تا هم دسترسی مردم به خدمات آسان‌تر شود و هم توسعه با سرعت بیشتری محقق شود.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: امروز توسعه فقط به معنای ایجاد زیرساخت‌های سنتی نیست، بلکه فناوری نیز یکی از ارکان اصلی آن است. باید به جای تمرکز بر کمبودها، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و شکوفا کنیم و از این مسیر محرومیت را کاهش دهیم.

او با اشاره به تغییر رویکرد معاونت توسعه روستایی اظهار کرد: نگاه ما این است که هر روستا یک ظرفیت منحصربه‌فرد دارد. همچنین تولید صرفاً به معنای تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه باید به سمت خلق ارزش و خلق ثروت حرکت کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری از آغاز همکاری سه‌جانبه میان معاونت توسعه روستایی، وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری خبر داد و گفت: برای نخستین بار، مراکز انتقال فناوری در کشور با این همکاری شکل خواهد گرفت.

او با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه‌ها نباید به جلسات تشریفاتی محدود شوند، افزود: هدف ما اجرای عملی این تفاهم‌نامه است. همکاران ما از ابتدا در این فرآیند حضور داشته‌اند تا این همکاری به نتیجه برسد و مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند.

حسین‌زاده با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: با وجود شرایط خاص و دشوار، خود را متعهد می‌دانیم مسیر توسعه کشور را ادامه دهیم. خدمت به روستاها و مناطق کم‌برخوردار نیز بخشی از دفاع از ایران است و امیدواریم با همکاری وزارت علوم بتوانیم گامی در راستای بهبود زندگی مردم این مناطق برداریم.

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