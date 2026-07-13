ادعای فروش سوالات کنکور پیش از آزمون کذب وکلاهبرداری است/ هیچ موردی از فروش سوالات ثبت نشد

به گزارش میراث آریا، با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون‌های سراسری، به داوطلبان توصیه می‌شود به تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی درباره فروش سوالات یا پاسخنامه آزمون‌ها اعتماد نکنند؛ چراکه این ادعاها در اغلب موارد با هدف کلاهبرداری و اخاذی مطرح می‌شود و هیچ سوال واقعی پیش از برگزاری آزمون در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد.

سردار وحید مجید، درباره نحوه مقابله با کلاهبرداری در آزمون‌های سراسری، گفت: موضوع تقلب در کنکور و سایر آزمون‌ها به صورت گسترده رصد می‌شود. پیش از برگزاری آزمون‌ها، پلیس فتا کانال‌ها و گروه‌های فعال به ویژه در پلتفرم‌های خارجی را رصد می‌کند. فروش ابزارهای آشکارساز و برنامه‌های مرتبط با تقلب نیز تحت پیگیری قرار می‌گیرد و هماهنگی لازم با وزارت علوم و سازمان سنجش انجام می‌شود.

او افزود: ادعاهای فروش سوالات قبل از کنکور تقلب و کلاهبرداری است. برخی افراد با نیت باج‌گیری اقدام می‌کنند؛ به عنوان مثال فردی ادعا می‌کند که می‌تواند سوالات کنکور را به داوطلب بفروشد و با گرفتن عکس و شماره داوطلبی، تهدید به افشای آن می‌کند تا پول دریافت کند، اما هیچ سوال واقعی پیش از کنکور ارائه نمی‌شود و همه این موارد جعلی و تحت کنترل پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: در زمان برگزاری کنکور نیز برخی داوطلبان ابزارهای آشکارساز همراه دارند و تلاش می‌کنند به سوالات دسترسی پیدا کرده و آن را منتشر کنند، اما این افراد شناسایی و پیگیری می‌شوند و اقدامات مراقبتی هر سال تقویت می‌شود و این تلاش‌ها باعث شده تا هیچ موردی از فروش سوالات پیش از آزمون طی این سال‌ها ثبت نشود و این امر نتیجه برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی پلیس فتا است.

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