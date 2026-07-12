به گزارش میراث آریا، سیدمحمد رحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ تهران با بیان اینکه بوستان جنگلی سرخه‌حصار پیش‌تر به دلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم و به منظور حفظ امنیت شهروندان بر اساس تصمیم کارگروه‌های تخصصی تعطیل شده بود، اظهارکرد: با بازگشت شرایط عادی و پس از بررسی‌های انجام شده، امکان بازگشایی این مجموعه از امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه فراهم شد.

او با تأکید بر جایگاه فرامنطقه‌ای بوستان ۶۰۰ هکتاری سرخه‌حصار اظهار کرد: این مجموعه یکی از مهم‌ترین فضاهای طبیعی و گردشگری شرق تهران است و شهروندان می‌توانند از امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های موجود از امکانات آن استفاده کنند.

مرتضوی ابراز امیدواری کرد که با همکاری شهروندان، زمینه حفظ و نگهداری هر چه بهتر این سرمایه طبیعی و استفاده ایمن از آن فراهم شود.

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