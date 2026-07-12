پیشرفت ۹۵ درصدی زیرگذر میدان سپاه/ افتتاح اوایل مردادماه

به گزارش میراث آریا، مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به وضعیت ترافیکی میدان سپاه تهران، اظهار کرد: این میدان طی سالیان گذشته محل عبور و تلاقی جریان‌های متعدد ورودی و خروجی ترافیکی بوده و حجم بالای تردد در این محدوده، مشکلاتی را برای شبکه معابر پیرامونی ایجاد کرده است.

او افزود: تلاقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان‌های سپاه و خواجه نصیر در میدان سپاه، در کنار محدودیت فضای پیرامونی این میدان و افزایش تقاضای سفر در ساعات عصرگاهی، موجب شکل‌گیری تداخلات عبوری و پس‌زدگی بار ترافیکی به معابر اطراف از جمله خیابان شریعتی و در ادامه خیابان‌های بهار و طالقانی می‌شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران ادامه داد: به منظور روان‌سازی ترافیک در این محدوده واقع در منطقه ۷ شهرداری تهران، احداث یک مسیر زیرسطحی در دستور کار قرار گرفت تا دسترسی خیابان خواجه نصیر به بزرگراه شهید صیاد شیرازی را بدون ایجاد تداخل با جریان‌های عبوری سطحی تأمین کند.

صداقتی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، گفت: با بهره‌برداری از این زیرگذر، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان خواجه نصیر و گردش‌های ترافیکی میدان سپاه کاهش خواهد یافت و شرایط تردد در این محدوده بهبود پیدا می‌کند.

او درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه نیز اظهار کرد: در حال حاضر نرده‌های هندریل پروژه در مرحله آماده‌سازی قرار دارد و عملیات زیرسازی برای اجرای آسفالت در حال انجام است.

براساس گزارش سایت شهر، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی طرح، گفت: این پروژه هم‌اکنون ۹۵ درصد پیشرفت دارد و تلاش می‌شود با تکمیل مراحل پایانی، زیرگذر میدان سپاه در اوایل مردادماه افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

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