مترو و اتوبوس در تهران تا چه زمانی رایگان است؟

به گزارش میراث آریا، خدمات مترو و اتوبوس از ۹ اسفندماه و با آغاز جنگ رمضان رایگان شد و طی ۱۳۳ روز گذشته به صورت رایگان نیز به مردم خدمت‌رسانی شده است.

طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، خدمات مترو و اتوبوس قرار بود تا ۱۹ تیرماه رایگان باشد، اما بر اساس مشاهدات عینی، صبح امروز شنبه ۲۰تیرماه و برغم پایان مهلت اعلامی، خدمات این مدل حمل‌ونقل عمومی (مترو و BRT) رایگان بود و مسافران مترو و اتوبوس بدون پرداخت هزینه از این ناوگان استفاده کردند.

پیگیری از شورای شهر و شهرداری درباره چرایی این موضوع در حالی به جواب نرسید که پیش‌تر درباره تداوم رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس بین برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری تهران اختلاف نظر بود به نحوی که در نهایت نیز طرح رایگان شدن دائمی مترو و اتوبوس از سوی طراحانش در صحن شورا پس گرفته شد.

دهک‌بندی و استفاده رایگان پنج دهک اول از مفاد طرح مذکور بود.

پیش از این علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرده بود: استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان است. این اقدام در ادامه سیاستی است که از آغاز جنگ رمضان و در پی شرایط ایجاد شده اجرا شد و چندین بار نیز تمدید شده است تا شهروندان، با وجود آثار اقتصادی و سایر پیامدهای ناشی از جنگ، دست‌کم در زمینه تردد شهری از آرامش خاطر بیشتری برخوردار باشند.

انتهای پیام/