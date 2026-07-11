آسمان صاف در اکثر مناطق کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز شنبه ۲۰ تیرماه آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد و در برخی ساعتها افزایش وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۴۱ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
فردا یکشنبه ۲۱ تیرماه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده انتظار میرود.
همچنین طی این مدت در شرق کشور بهویژه منطقه زابل و از روز سه شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۶ تیرماه در جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و بعضی ساعات خیزش گرد و خاک رخ میدهد.
دوشنبه ۲۲ و سه شنبه ۲۳ تیرماه در سواحل دریای خزر و شمال غرب، سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیرماه در شمال شرق افزایش نسبی دما رخ میدهد.
در سه روز آینده خلیج فارس تنگه هرمز، دریای عمان و روز یکشنبه دریای خزر مواج است.
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