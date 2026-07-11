بهگزارش میراثآریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار مستقر است. در دامنههای شرقی زاگرس شامل استانهای قم، مرکزی و اصفهان آسمان همراه با گرد و غبار پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: یکشنبه ۲۱ تیرماه در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و در ارتفاعات شمال خراسان رضوی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده انتظار میرود همچنین طی این مدت در شرق کشور بهویژه منطقه زابل و از روز سه شنبه ۲۳ تا جمعه ۲۶ تیرماه در جنوب خراسان رضوی وزش باد شدید در بعضی ساعات خیزش گردوخاک رخ میدهد.
به گفته ضیاییان دوشنبه ۲۲ و سهشنبه ۲۳ تیرماه در سواحل دریای خزر و شمال غرب، سه شنبه ۲۳ و چهارشنبه ۲۴ تیرماه در شمال شرق افزایش نسبی دما رخ میدهد.
او افزود: در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و روز یکشنبه ۲۱ تیرماه دریای خزر مواج خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز گفت: آسمان تهران فردا یکشنبه۲۱ تیرماه صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۸ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل درمای ۳۷ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا یکشنبه ۲۱ و پس فردا سه شنبه ۲۳ تیرماه اهواز با دمای ۴۸ و ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.
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