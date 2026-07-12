به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا روز یکشنبه ۲۱ تیرماه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: اکنون آزادراه قزوین- کرج در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک همچنین در محدوده‌های گرمدره و وردآورد با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است.

او افزود: در آزادراه ساوه- تهران نیز در حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی ترافیک سنگین گزارش شده و محور شهریار- تهران هم در محدوده شهریار تا شهرقدس با بار ترافیکی سنگین همراه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور تصریح کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی روان است.

سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی راه‌ها گفت: اکنون محور فیروزکوه با مه‌گرفتگی همراه است و در برخی محورهای استان گلستان نیز بارش باران گزارش شده است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

او از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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