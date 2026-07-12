به گزارش میراث آریا، محمدباقر امیری مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش در توضیح بیشتر اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (موسسات، مراکز، نهادها و…) که منجر به‌عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش با هشدار به خانواده‌ها مبنی بر اینکه فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است، افزود: همچنین تبصره همین ماده قانونی تأکید می‌کند؛ دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده‌اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

او اظهارکرد: بر اساس قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی، فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

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