۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

چاپ نقشه گردشگری تهران برای خارجی‌ها

چاپ نقشه گردشگری تهران برای خارجی‌ها

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، از چاپ و توزیع حدود ۵ هزار نسخه نقشه گردشگری چهارزبانه تهران در مراکز پرتردد گردشگران خارجی خبر داد.

به گزارش میراث آریا، امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در رابطه با آخرین وضعیت نقشه گردشگری چهارزبانه تهران اظهار کرد: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است. 

او افزود: این نقشه‌ها در اماکنی که گردشگران خارجی بیشترین تردد را دارند از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و سایر مراکز مورد نیاز، در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقه‌مندان می‌توانند آن را دانلود کنند. 

قاسمی خاطرنشان کرد: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادها و پیشنهادهای مطرح‌ شده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با تیراژ بیشتری به چاپ خواهد رسید.

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کد خبر 1405042001329
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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