به گزارش میراث آریا، امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در رابطه با آخرین وضعیت نقشه گردشگری چهارزبانه تهران اظهار کرد: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است.

او افزود: این نقشه‌ها در اماکنی که گردشگران خارجی بیشترین تردد را دارند از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و سایر مراکز مورد نیاز، در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقه‌مندان می‌توانند آن را دانلود کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادها و پیشنهادهای مطرح‌ شده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با تیراژ بیشتری به چاپ خواهد رسید.

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