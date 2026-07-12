به گزارش میراث آریا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
از یکشنبه شب ۲۱ تا سه شنبه شب ۲۳ تیرماه بهویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.
طی امروز یکشنبه ۲۱ و فردا دوشنبه ۲۲ تیرماه کاهش دما و از سه شنبه ۲۳ تیرماه دوباره افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا یکشنبه ۲۲ تیرماه صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد در بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه ۲۳ تیرماه صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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