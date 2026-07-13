۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد:

ترافیک سنگین در هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران

ترافیک سنگین در هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه تهران- پردیس محدوده کمربندی جنوبی بومهن و آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک سنگین است. 

او افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- شمال، آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس- تهران روان است. 

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. 

او از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.

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کد خبر 1405042201519
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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