به گزارش میراث آریا، فردا چهارشنبه ۲۴ و پنجشنبه ۲۵ تیرماه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

طی این مدت برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد.

جمعه ۲۶ تیرماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر و بارش خفیف باران همراه با رعد و برق مورد انتظار است.

شایان ذکر است طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه تا پایان هفته دریای عمان مواج و متلاطم است.

امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه آسمان تهران صاف از بعدازظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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