۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲

آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ بارش پراکنده در استان‌های ساحلی از فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه

آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ بارش پراکنده در استان‌های ساحلی از فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: طی پنج روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

به گزارش میراث آریا، فردا چهارشنبه ۲۴ و پنجشنبه ۲۵ تیرماه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. 

طی این مدت برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد. 

جمعه ۲۶ تیرماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر و بارش خفیف باران همراه با رعد و برق مورد انتظار است. 

شایان ذکر است طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. 

امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه تا پایان هفته دریای عمان مواج و متلاطم است. 

امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه آسمان تهران صاف از بعدازظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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کد خبر 1405042301570
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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