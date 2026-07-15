۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸

عکس روز ناسا از شبح‌های سرخ‌رنگ در آسمان!

عکس روز ناسا از شبح‌های سرخ‌رنگ در آسمان!

عکس روز ناسا شکل‌های سرخ‌رنگی مانند شبح را در آسمان به نمایش می‌گذارد.

به گزارش میراث آریا، رعد و برق معمولی زمانی رخ می‌دهد که ذرات ابر صاعقه‌دار با یکدیگر برخورد می‌کنند، الکترون‌های خود را از دست می‌دهند و بار منفی در پایین ابر ایجاد می‌شود. 

بار منفی ابر، بارهای منفی را به عمق بیشتری از زمین دفع می‌کند و سطح زمین را دارای بار مثبت باقی می‌گذارد. بارهای مخالف یکدیگر را جذب می‌کنند، به سمت یکدیگر می‌روند و هوا را به صورت یک موج سفید پلاسما فوق‌العاده گرم می‌کنند. 

شبح‌های سرخ‌رنگ رویدادهای میلی‌ثانیه‌ای هستند که توسط رعد و برق بار مثبت ابر ایجاد می‌شوند. آن‌ها تا مزوسفر که هوای آن برای رعد و برق بسیار رقیق است، گسترش می‌یابند. درخشش سرخ‌رنگ آن‌ها از نیتروژن مولکولی گرم‌شده ناشی می‌شود. چندین دلیل بالقوه برای شکل‌گیری شبح‌های سرخ‌رنگ وجود دارد که از جمله این که رعد و برق مثبت قبلی، هسته ابر با بار منفی را در معرض جو بالایی با بار مثبت قرار می‌دهد و امکان اتصال را برای این بارها فراهم می‌کند. 

فضاپیمای جونو (Juno) ناسا، شبح‌هایی را در سیاره مشتری مشاهده کرده است و این نشان می‌دهد که شبح‌ها در سیاره‌های دیگر نیز شکل می‌گیرند.

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کد خبر 1405042401728
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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