به گزارش میراث آریا، رعد و برق معمولی زمانی رخ میدهد که ذرات ابر صاعقهدار با یکدیگر برخورد میکنند، الکترونهای خود را از دست میدهند و بار منفی در پایین ابر ایجاد میشود.
بار منفی ابر، بارهای منفی را به عمق بیشتری از زمین دفع میکند و سطح زمین را دارای بار مثبت باقی میگذارد. بارهای مخالف یکدیگر را جذب میکنند، به سمت یکدیگر میروند و هوا را به صورت یک موج سفید پلاسما فوقالعاده گرم میکنند.
شبحهای سرخرنگ رویدادهای میلیثانیهای هستند که توسط رعد و برق بار مثبت ابر ایجاد میشوند. آنها تا مزوسفر که هوای آن برای رعد و برق بسیار رقیق است، گسترش مییابند. درخشش سرخرنگ آنها از نیتروژن مولکولی گرمشده ناشی میشود. چندین دلیل بالقوه برای شکلگیری شبحهای سرخرنگ وجود دارد که از جمله این که رعد و برق مثبت قبلی، هسته ابر با بار منفی را در معرض جو بالایی با بار مثبت قرار میدهد و امکان اتصال را برای این بارها فراهم میکند.
فضاپیمای جونو (Juno) ناسا، شبحهایی را در سیاره مشتری مشاهده کرده است و این نشان میدهد که شبحها در سیارههای دیگر نیز شکل میگیرند.
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