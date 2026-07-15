به گزارش میراث آریا، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره نتایج یک مطالعه که واکسن HPV را نخستین گزینه پیشنهادی برای ورود به برنامه ملی واکسیناسیون دانسته، اظهار کرد: فعلا برنامهای به منظور قرار گرفتن واکسن HPV به صورت روتین در سبد واکسیناسیون نیست. اگر کمیته ملی واکسیناسیون، ضرورت این واکسن را تصویب کند، میتوان مانند واکسن آنفلوآنزا با مراجعه به بخش خصوصی و پرداخت هزینه آن دریافت کرد.
او افزود: در حال حاضر، واکسن HPV جزو سبد واکسیناسیون رایگان کشور نیست و برنامهای برای آن نداریم.
رئیسی درباره ضرورت واکسن HPV توضیح داد: بسیاری از بیماریها میتوانند واکسن داشته باشند اما هزینه اثربخشی یک کار باید سنجیده شود. در شرایط کنونی، تمام تمرکزمان بر این است که سبد فعلی واکسیناسیون را تامین کنیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره چالشهای تامین واکسن اظهار کرد: علاوه بر مشکلات حمل و نقلی و تحریمهای ظالمانه، برخی واکسنها برای حمل و نگهداری به درجه حرارت خاص و شرایط دیگر نیاز دارند. در مجموع به رغم مشکلات، تمام تلاش خود را برای تامین سبد واکسن کشور میکنیم.
رئیسی گفت: درحال حاضر نیز اگر واکسنهای روتین کم نشده به دلیل این است که در گذشته پیشبینی تامین آن را کردهایم. از طرفی نیز انبارهای نگهداری واکسن ظرفیت خاصی دارند، بنابراین در حال حاضر، به فکر افزودن واکسن به سبد واکسیناسیون فعلی نیستیم.
گفتنی است؛ اخیرا نتایج یک مطالعه نشان داد که واکسن ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV بالاترین اولویت را برای ورود به برنامه ملی واکسیناسیون ایران به دست آورده است. همچنین در این مطالعه نقشه راه ورود واکسنهای جدید تا ۵ سال آینده مطرح شده است.
در این پروژه، کمیته ملی مشورتی ایمنسازی ایران از میان فهرست اولیه واکسنهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، هفت واکسن از جمله واکسن HPV، واکسن آنفلوانزای فصلی برای گروههای پرخطر، واکسن ششگانه، واکسن پنوموکوک برای افراد پرخطر، واکسن سیاهسرفه (aP)، واکسن ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) و واکسن آبلهمرغان را برای بررسی انتخاب کرد. البته واکسن ششگانه به دلیل اینکه فرآیند ورود آن به نظام سلامت پیش از پروژه تصویب شده بود و در حال جایگزینی با واکسن پنجگانه بود، از مدلسازی نهایی کنار گذاشته شد.
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