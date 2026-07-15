وزش باد شدید از شرق تا غرب کشور

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: چهارشنبه ۲۴ تیرماه در ارتفاعات البرز مرکزی، پنجشنبه ۲۵ تیرماه در شرق هرمزگان جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز شرقی، ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و جمعه ۲۶ تیرماه در ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق پراکنده، وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او اضافه کرد: در سایر مناطق کشور طی پنج روز آینده آسمان صاف خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی پنج روز آینده در شمال شرق و شرق کشور و تا روز جمعه ۲۶ تیرماه در جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان طی سه روز آینده دریای خزر و شرق دریا عمان مواج خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ۲۵ تیرماه صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و طی جمعه۲۶ تیرماه صاف و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا پنجشنبه ۲۵ و پس فردا جمعه ۲۶ تیرماه اهواز با دمای ۴۹ و ۴۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۱۲ و ۱۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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