احتمال بارش باران و آبگرفتگی معابر در هشت استان کشور وجود دارد

بهگزارش میراثآریا، امید محترمی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور روز سهشنبه ۲۳ تیرماه با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای برخی استانها و مناطق کشور از ابتدای هفته جاری، افزود: در ۹ استان دریافت کننده هشدار سطح نارنجی، شاهد بارشهای بسیار خوبی بودیم که البته در برخی مناطق این بارشها منجر به وقوه سیلاب و آبگرفتگی نیز شد.
او با اشاره به اینکه سیلاب در اسلان دوز و مشکین شهر استان اردبیل موجب انسداد ۱۵ مسیر ارتباطی و آسیب ۱۰ واحد مسکونی شد، اظهار کرد: در مشکین شهر هم سه خودروی و ۱۴ واحد مسکونی دچار خسارت شدند که با حضور تیمهای بحران، اقدامات امدادی لازم و موثر انجام شد.
محترمی میزان بارشها در استان گیلان در روزهای اخیر را حدود ۵۵ میلیمتر عنوان کرد و گفت: ادامه بارندگی در روزهای آینده هم برای این استان دور از انتظار نیست.
سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه برای هشت استان کشور (۴۸ ساعت آینده) هشدار سطح نارنجی صادر شده است، افزود: برهمین اساس انتظار میرود در ارتفاعات استانهای مازندران، سمنان و تهران شاهد بارش باران باشیم ضمن اینکه روز چهارشنبه هم در نیمه شرقی استان آذربایجان شرقی، نیمه جنوبی و مرکز استانهای اردبیل و گیلان، مازندران، البرز و بخشهایی از استان تهران، سمنان و گلستان هم احتمال وقوع بارشهای رگباری و نقطهای نیز وجود دارد.
او خاطرنشان کرد: بارشهای نقطهای میتواند موجب طغیان رودخانهها و آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب شود و با توجه به احتمال بارش تگرک و وقوع صاعقه در این بارشها به عموم شهروندان و همچنین عشایر توصیه میشود از تردد و استقرار در حاشیه رودخانهها، بستر مسیلها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: به کشاورزان هم توصیه میشود نسبت به برداشت محصولات خود از سطح اراضی در این مناطق اقدام کنند.
محترمی با بیان اینکه دستورات لازم برای بازگشایی دهانه پلها و کانالها در مسیرهای مستعد وقوع سیلاب ابلاغ شده است، افزود: ستادهای مدیریت بحران در استانهای یاد شده در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و برخی از مدلهای بارشی برای استان مازندران نشان از بیش از ۶۰ میلی متر بارش دارد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این بارشها در مناطقی همچون ارتفاعات استانهای تهران و مازندران میتواند در راستای تقویت منابع آبی بسیار سودمند باشد.
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