دمای هوای استان بوشهر به ۴۹ درجه رسید

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: دمای هوای استان از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت و در برخی نقاط استان، بیشینه دما به ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آینده افزود: از اواخر روز چهارشنبه برای جریانات هوا غالباً جنوبی خواهد شد که این تغییر، موجب افزایش شرجی و رطوبت هوا در سطح استان می‌شود.

او در خصوص وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط گاهی افزایش ابر و در برخی مناطق با مه رقیق صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی در خصوص وضعیت وزش باد و دریای خلیج فارس تصریح کرد: جهت وزش باد در استان متغیر و غالباً شمال‌غربی تا جنوب‌غربی خواهد بود و از فردا جهت باد گاهی به شمال‌شرقی تغییر می‌یابد. سرعت وزش باد بین ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین فردا در برخی نقاط جنوبی، سرعت وزش باد گاهی به ۴۲ کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید.

او افزود: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود و طی ساعاتی در فراساحل، ارتفاع موج به ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر نیز می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به زمان جزر و مد در سواحل بندر بوشهر برای فردا گفت: مد اول دریا در ساعت ۰۷:۲۶، جزر در ساعت ۱۵:۳۰ و مد دوم دریا در ساعت ۲۱:۴۸ رخ خواهد داد.

مساعدی از ثبت دمای ۴۹ درجه در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته وضعیت دمایی استان گرم بود و دمای هوا در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان به ۴۹ درجه سلسیوس رسید که نشان‌دهنده تداوم روزهای گرم در استان بوشهر است.

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