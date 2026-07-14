۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰

با رای اعضای شورای شهر تهران

مترو و اتوبوس بی‌آرتی برای دو ماه دیگر رایگان ماند

مترو و اتوبوس بی‌آرتی برای دو ماه دیگر رایگان ماند

با رأی حداکثری اعضای شورای شهر تهران تمدید دو ماهه رایگان شدن مترو و اتوبوس‌های تندرو در پایتخت به تصویب رسید.

به گزارش میراث آریا، طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه شورای شهر تهران روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و مهدی چمران در این خصوص اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم هر دو ماه طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس را تمدید کنیم و در صورت ادامه جنگ این مساله دوباره در صحن شورای شهر بررسی و تمدید شود و این روند تا زمانی ادامه پیدا کند که شعام پایان رسمی جنگ را اعلام کند.

این پیشنهاد چمران در صحن شورای شهر به رای گذاشته شد که با رای همه اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.

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کد خبر 1405042301642
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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