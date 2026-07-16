علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین (هگتا) هم‌زمان با هفته تأمین اجتماعی و در حاشیه بازدید از نمایشگاه اسناد تاریخی سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های توسعه‌ای، رفاهی، فرهنگی و نظارتی در شرکت‌های تابعه خبر داد و گفت: مأموریت هگتا تنها ارائه خدمات گردشگری نیست، بلکه افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، صیانت از ذخایر بین‌نسلی و ارتقای کیفیت خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه، هگتا به عنوان بازوی تخصصی گردشگری سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: هگتا تلاش کرده است با اصلاح رویکردها، توسعه زیرساخت‌ها، استقرار نظام‌های نظارتی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و اجرای طرح‌های نوآورانه، سهم خود را در حفظ و ارتقای سرمایه‌های متعلق به نسل امروز و آینده ایفا کند.

تابش با تأکید بر اینکه گردشگری امروز یکی از پیشران‌های اقتصاد و توسعه اجتماعی است، افزود: نگاه ما به گردشگری صرفاً ارائه خدمات سفر نیست؛ بلکه گردشگری را ابزاری برای خلق ارزش، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، توسعه سرمایه انسانی، ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی جامعه بزرگ تأمین اجتماعی می‌دانیم.

به گفته مدیرعامل هگتا، این هلدینگ با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه هتل‌داری، حمل‌ونقل ریلی، خدمات مسافرتی، گردشگری سلامت و مراکز اقامتی، یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های گردشگری کشور را در اختیار دارد و تلاش می‌کند این ظرفیت را در خدمت منافع بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

تابش با اشاره به کسب دوباره ارزیابی مطلوب کمیته حسابرسی هگتا در ارزیابی سازمان تأمین اجتماعی گفت: استقرار نظام‌های نظارتی کارآمد، کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی، از مهم‌ترین الزامات حفاظت از دارایی‌های بین‌نسلی است. استمرار این موفقیت نشان می‌دهد مسیر اصلاح ساختارها، شفافیت مالی و پاسخگویی در هگتا به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی افزود: صیانت از سرمایه‌های بین‌نسلی تنها به افزایش دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت صحیح، بهره‌برداری بهینه و افزایش ارزش این دارایی‌ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

مدیرعامل هگتا با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای گروه هتل‌های هما، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، دهکده ساحلی، آبادگران ایران و شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا گفت: افتتاح آشپزخانه مرکزی و رستوران گلستان هتل هما تهران، راه‌اندازی دهکده سلامت انزلی، سایت تخصصی تعمیرات، بازسازی و تست موتور واگن‌های خودکشش و بازسازی ۵۲ دستگاه واگن مسافری رجا، نمونه‌هایی از برنامه‌های نوسازی زیرساخت‌هاست که با هدف افزایش کیفیت خدمات، بهره‌وری بیشتر و ارزش‌آفرینی از دارایی‌های موجود اجرا شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی مدرسه هتلداری هما در تهران نیز اقدامی راهبردی برای تربیت نیروی انسانی متخصص است؛ زیرا سرمایه انسانی، مهم‌ترین پشتوانه توسعه پایدار صنعت گردشگری و حفظ ارزش دارایی‌های بین‌نسلی به شمار می‌رود.

تابش از امضای تفاهم‌نامه همکاری با بیمارستان میلاد خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، آژانس بین‌المللی خدمات مسافرتی تأمین در بیمارستان میلاد مستقر خواهد شد تا خدمات گردشگری پزشکی و سلامت به صورت متمرکز به مراجعه‌کنندگان ارائه شود.

وی همچنین از آمادگی برای همکاری سه‌جانبه میان هگتا، گروه هتل‌های هما و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران برای ارائه خدمات به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی خبر داد و افزود: ایفای مسئولیت اجتماعی در کنار خدمت رسانی به آسیب دیدگان جنگ در هتل همای تهران و بندرعباس، بخشی از رسالت هگتا در تقویت سرمایه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی است.

مدیرعامل هگتا با اشاره به برنامه‌های هفته تأمین اجتماعی گفت: شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی تأمین، بسته‌ای متنوع از خدمات گردشگری و تفریحی را برای کارکنان، کادر درمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمه‌شدگان، بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی تدارک دیده است.

وی افزود: این بسته شامل تور ریلی تهران– شیرگاه، تور فرهنگی قلعه الموت، تور گردشگری سلامت در دهکده سلامت محب کردان و تورهای طبیعت‌گردی نمک‌آبرود و توچال است.

تابش با تأکید بر توجه ویژه به بازنشستگان اظهارداشت: توسعه گردشگری، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی از مهم‌ترین مأموریت‌های هگتا به شمار می‌رود.

مدیرعامل هگتا ادامه داد: گروه هتل‌های هما نیز هم‌زمان با هفته تأمین اجتماعی دوره‌های آموزشی مورد توافق با سازمان را در مدرسه هتلداری هما با تخفیف تا ۵۰ درصد، به‌صورت حضوری و آنلاین برای کارکنان و خانواده بزرگ سازمان برگزار می‌کند.

تابش با اشاره به توافق‌نامه اخیر شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی با سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: احیای تخفیف‌های اقامتی ویژه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان در هتل‌های زنجیره ایرانگردی و جهانگردی پس از سال‌ها وقفه، یکی از مهم‌ترین اقدامات رفاهی ماه‌های اخیر بوده که در راستای عدالت در دسترسی به خدمات گردشگری و تکریم جامعه هدف سازمان انجام شده است.

وی در پایان این گفت‌وگو تأکید کرد: صیانت از ذخایر بین‌نسلی زمانی محقق می‌شود که در کنار حفظ و توسعه دارایی‌ها، بهره‌وری افزایش یابد، سرمایه انسانی تقویت شود، خدمات رفاهی ارتقا پیدا کند و رضایت ذی‌نفعان افزایش یابد. هگتا نیز با همین رویکرد، توسعه گردشگری را در خدمت خلق ارزش برای سازمان تأمین اجتماعی و خانواده بزرگ آن قرار داده است.

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