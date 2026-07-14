به گزارش خبرنگار میراثآریا موسسه فرهنگی موزههای دفینه و موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، هنری و اقتصادی یکدیگر، تفاهمنامهای مشترک امضا کردند. این همکاری با هدف نظاممند کردن تعاملات موزهای و توسعه «اقتصاد هنر» در راستای بهینهسازی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت.
در مراسم امضای این قرارداد، حمیدرضا سلیمانی (مدیرعامل موسسه موزههای دفینه)، کتایون پلاسعیدی (رئیس هیئت مدیره موسسه موزههای دفینه)، مسعود کرباسیان (رئیس هیئت مدیره موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر) و سید صادق پژمان (مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر) حضور داشتند.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین در زمینههایی نظیر طراحی و اجرای طرحهای کارآفرینی و دانشبنیان، توسعه بازارگاههای فرهنگی، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی، برگزاری گردهماییهای ملی و بینالمللی و همچنین هوشمندسازی تجهیزات موزهای و طراحی محصولات ملی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل موسسه موزههای دفینه، ضمن خوشآمدگویی به موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، بر اهمیت تبدیل آثار تاریخی به محصولات کاربردی تاکید کرد و افزود: هدف ما این است که زیبایی آثار باستانی را با کاربردی بودن در زندگی روزمره مردم پیوند بزنیم. همچنین در دستور کار ما، راهاندازی موزه دیجیتال در فضای متاورس قرار دارد.
سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با اشاره به ایجاد «صندوق کمک به هنر»، از تلاشهای این موسسه برای ورود مفاهیم اقتصادی به حوزه هنر خبر داد.
وی همچنین از پروژه «فرهنگکارت» برای ارائه وامهای ارزانقیمت به زیستبوم فرهنگ و هنر و ابزارهای جدید تأمین مالی، از جمله حضور آثار هنری در بورس کالا و صدور شناسنامه دیجیتال برای تأیید اصالت آثار، سخن گفت.
کتایون پلاسعیدی، رئیس هیئت مدیره گروه موزههای دفینه، نیز با پیشنهاد راهاندازی «موزههای سیار» و بهرهگیری از برند «کیمیا» جهت تولید محصولات مشابه آثار موزهای، بر پتانسیل بالای همکاری در بخش آموزش و مرمت تاکید کرد. وی افزود: ما با آکادمیهای تخصصی خود، آمادهایم تا نیروی انسانی آموزشدیده برای ورود به بازار کار را در قالب همکاریهای مشترک تربیت کنیم.
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