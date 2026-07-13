به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، هفتاد و سومین شب ایران به موضوع مواجه ایرانیان با مسائل فرهنگی فرانسه اختصاص دارد. در این برنامه، رضا رحیمیان‌پور، راهنما و فعال گردشگری که بارها به فرانسه سفر کرده و سال‌ها درباره این کشور پژوهش کرده است، به‌عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

به گفته رحیمیان‌پور، روابط فرهنگی ایران و فرانسه از ماندگارترین ابعاد ارتباط میان دو کشور است؛ رابطه‌ای که فراتر از سیاست، بر پایه هنر، ادبیات، زبان و میراث فرهنگی شکل گرفته است.

او با اشاره به ترجمه آثار ادبی ایران به زبان فرانسه، از جایگاه نویسندگانی چون فردوسی، سعدی، حافظ و خیام در محافل ادبی و دانشگاهی فرانسه سخن گفت. در مقابل، آثار نویسندگان برجسته فرانسوی مانند ویکتور هوگو، آلبر کامو، ژول ورن و آنتوان دو سنت‌اگزوپری نیز از جمله محبوب‌ترین کتاب‌های ترجمه‌شده در ایران به شمار می‌روند.

این فعال گردشگری همچنین با اشاره به جایگاه سینمای ایران در فرانسه گفت: موفقیت فیلم‌سازانی همچون عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، مجید مجیدی و جعفر پناهی در جشنواره‌های معتبر فرانسوی، به‌ویژه جشنواره کن، موجب شده سینمای ایران در میان مخاطبان فرانسوی به‌عنوان سینمایی شاعرانه، انسانی و اندیشمند شناخته شود.

رحیمیان‌پور تصریح کرد: سینمای کلاسیک و معاصر فرانسه نیز سال‌هاست در ایران، مخاطبان خاص خود را دارد و بر نسل‌های مختلف فیلم‌سازان ایرانی تأثیر گذاشته است.

این فعال گردشگری با تأکید بر نقش همکاری‌های فرهنگی دو کشور، به فعالیت باستان‌شناسان فرانسوی در محوطه‌های تاریخی ایران، از جمله شوش، اشاره کرد و نمایشگاه‌های مشترک موزه‌ای، برنامه‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو را از دیگر نمودهای تعامل فرهنگی ایران و فرانسه دانست.

او همچنین یادآور شد که زبان فرانسه سال‌ها یکی از مهم‌ترین زبان‌های خارجی در ایران بوده و بسیاری از استادان دانشگاه، هنرمندان، معماران و روشنفکران ایرانی تحصیلات خود را در فرانسه گذرانده‌اند؛ موضوعی که به‌گفته او، تأثیر فرهنگ و اندیشه فرانسوی را در حوزه‌هایی مانند معماری، فلسفه، هنرهای تجسمی و علوم انسانی در ایران آشکار کرده است.

هفتاد و سومین شب ایران ۲۴ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در فرهنگسرای سرو تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/