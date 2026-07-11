امیرحسین مزاری، مدیر عمارت ماکا در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، از راهاندازی نخستین کافهرستوران با رویکرد معرفی فرهنگ، میراث ناملموس و ظرفیتهای گردشگری سیستان و بلوچستان در تهران خبر داد و گفت: این مجموعه تنها یک کافه یا رستوران نیست، بلکه تلاشی برای روایت هویت، هنر، خوراک، آیینها و ظرفیتهای گردشگری یکی از غنیترین و در عین حال کمتر شناختهشدهترین استانهای کشور است.
او اظهار کرد: ایده راهاندازی این مجموعه سالها در ذهن من شکل گرفته بود. از آنجا که اصالتاً اهل سیستان و بلوچستان هستم و سالها در چابهار زندگی کردهام، نخستین تصمیم این بود که چنین فضایی را در سرزمین مکران ایجاد کنم، اما با توجه به فعالیتهای فرهنگی چندینساله خانوادهام در تهران، در نهایت تصمیم گرفتیم این ایده را در پایتخت اجرا کنیم تا مخاطبان بیشتری با فرهنگ و ظرفیتهای این استان آشنا شوند.
او افزود: خانواده ما نزدیک به دو دهه در حوزه معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان فعالیت کرده است. در این سالها هفتههای فرهنگی، نمایشگاههای صنایعدستی، اجراهای موسیقی، نشستهای فرهنگی و هنری و برنامههای متعددی را در خانه هنرمندان ایران، برج میلاد و دیگر مراکز فرهنگی تهران برگزار کردهایم و صدها هنرمند، صنعتگر، موسیقیدان و فعال فرهنگی از سیستان و بلوچستان را به مخاطبان معرفی کردهایم. با این حال همواره احساس میشد جای یک پایگاه دائمی برای معرفی فرهنگ این استان در تهران خالی است و «عمارت ماکا» در ادامه همان مسیر شکل گرفت.
مزاری درباره نام این مجموعه نیز گفت: «ماکا» نامی است که در کتیبه بیستون هخامنشی برای سرزمین بلوچستان آمده و از همین پیشینه تاریخی برای نامگذاری این مجموعه الهام گرفتهایم. حتی هویت بصری و لوگوی عمارت نیز برگرفته از نقش بز جام شهر سوخته است؛ اثری که به دلیل نمایش حرکت بز، از آن به عنوان نخستین انیمیشن جهان یاد میشود. در کنار آن، از نقوش هندسی سوزندوزی بلوچ نیز در طراحی هویت بصری مجموعه استفاده کردهایم تا از همان نخستین نگاه، پیوند مخاطب با تاریخ و هنر این سرزمین برقرار شود.
او با اشاره به طراحی فضای داخلی عمارت ماکا اظهار کرد: در بخشهای مختلف مجموعه تلاش کردهایم هر عنصر، روایتگر بخشی از فرهنگ سیستان و بلوچستان باشد. سالنها و میزهای مجموعه به نام شهرها، مفاخر، هنرمندان و شخصیتهای فرهنگی استان نامگذاری شدهاند تا مراجعهکنندگان در کنار صرف غذا، با نامها و چهرههای تأثیرگذار این سرزمین نیز آشنا شوند.
مدیر عمارت ماکا درباره آغاز فعالیت این مجموعه گفت: همزمان با آغاز عملیات آمادهسازی، شرایط جنگی پیش آمد و همین موضوع باعث شد افتتاح مجموعه با حدود دو ماه تأخیر انجام شود، اما امروز خوشحالیم که این ایده به مرحله اجرا رسیده و توانسته است نخستین گام را برای معرفی فرهنگ سیستان و بلوچستان از دل تهران بردارد.
او با بیان اینکه جامعه هدف این مجموعه تنها هماستانیهای مقیم تهران نیستند، افزود: هرچند جمعیت قابل توجهی از مردم سیستان و بلوچستان در تهران زندگی میکنند، اما هدف اصلی ما جوانان، دانشجویان، علاقهمندان به کافهگردی، فعالان فرهنگی و گردشگری و شهروندانی هستند که تاکنون شناخت اندکی از این استان داشتهاند. باور داریم اگر این قشر با فرهنگ و زیباییهای سیستان و بلوچستان آشنا شوند، نگاه متفاوتی نسبت به این استان پیدا خواهند کرد.
مزاری درباره منوی این کافه نیز توضیح داد: تلاش کردهایم خوراک بومی سیستان و بلوچستان را با حفظ اصالت به مخاطبان معرفی کنیم. غذاهایی مانند کرایی، بریانی بلوچی، کابلی، نان محلی پراتا، کشک زرد سیستانی، شیرچای یا دودپتی، سمبوسه و پکوره در کنار نوشیدنیها و غذاهای متداول کافهای سرو میشود تا مخاطبان بتوانند طعم واقعی فرهنگ غذایی این منطقه را تجربه کنند. برخی غذاهای محلی مانند انواع غذاهای دریایی، بریانی با گوشت یا میگو نیز به صورت سفارشی آماده میشود.
او ادامه داد: یکی از رسوم زیبای مردم سیستان و بلوچستان، استقبال از مهمان با آب یا نوشیدنی خنک است. ما نیز تلاش کردهایم این رسم دیرینه را در مجموعه زنده نگه داریم تا مراجعهکنندگان از همان لحظه ورود با فرهنگ مهماننوازی مردم این استان آشنا شوند.
مدیر عمارت ماکا با اشاره به بخش فروشگاهی مجموعه گفت: در کنار کافه، فروشگاهی نیز راهاندازی شده که میتوان آن را نخستین «کانسپت استور» سیستان و بلوچستان در تهران دانست. در این بخش آثار سوزندوزی، حصیربافی، پوشاک محلی، زیورآلات سنتی، سفال پنجهزار ساله کلپورگان، ترشی انبه، عسل، محصولات خوراکی محلی و دیگر تولیدات صنعتگران استان عرضه میشود. هدف ما حمایت از هنرمندان بومی و ایجاد پلی میان تولیدکنندگان استان و مخاطبان پایتخت است.
او درباره فعالیتهای فرهنگی این مجموعه نیز گفت: عمارت ماکا تنها یک فضای پذیرایی نیست، بلکه قرار است به مرکزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، ادبی و هنری تبدیل شود. تاکنون برنامههایی مانند نقالی، بزرگداشت فردوسی، نشستهای تخصصی درباره فرش سیستان، گردهمایی فعالان گردشگری و برنامههای فرهنگی برگزار شده و در آینده نیز نمایش فیلم و مستند، اجرای موسیقی، نشستهای پژوهشی، رونمایی کتاب و معرفی میراث فرهنگی استان در دستور کار قرار دارد.
مزاری افزود: در هفتههای اخیر، گروههای مختلف فعال در حوزه گردشگری نیز از این مجموعه استقبال کردهاند و عمارت ماکا به محلی برای دیدار و تبادل تجربه میان فعالان گردشگری تبدیل شده است. این ارتباط میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای گردشگری سیستان و بلوچستان را فراهم کند.
او با تأکید بر اینکه سیستان و بلوچستان تنها به چابهار محدود نمیشود، اظهار کرد: هرچند چابهار در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده، اما جاذبههای این استان بسیار فراتر از آن است. شهر سوخته، کوه خواجه، تفتان، زابل، سراوان، قصرقند، سواحل مکران، نخلستانها، روستاهای تاریخی و دهها جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی دیگر هنوز برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته ماندهاند.
مدیر عمارت ماکا ادامه داد: چشمانداز ما این است که در آینده، علاوه بر فعالیتهای فرهنگی، تورهای تخصصی برای معرفی این ظرفیتها طراحی کنیم تا علاقهمندان بتوانند از تهران به نقاط مختلف سیستان و بلوچستان سفر کنند. همچنین برنامهریزی کردهایم از طریق وبسایت و شبکههای اجتماعی مجموعه، گردشگران خارجی را نیز با ظرفیتهای این استان آشنا کنیم؛ بهویژه گردشگرانی که به طبیعتگردی، موجسواری، میراث فرهنگی و تجربه فرهنگهای بومی علاقهمند هستند.
او در پایان خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان سرزمینی سرشار از تاریخ، تمدن، هنر، صنایعدستی، خوراک، موسیقی، طبیعت و مهماننوازی است، اما هنوز آنگونه که شایسته است به مردم ایران و جهان معرفی نشده است. امیدواریم «عمارت ماکا» بتواند سهمی هرچند کوچک در معرفی چهره واقعی این استان، تقویت گردشگری فرهنگی و ایجاد تصویری متفاوت از سیستان و بلوچستان در ذهن مخاطبان داشته باشد.
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