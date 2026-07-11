علی حبیبنژاد، دکترای زمینشناسی و راهنمای تور در یادداشتی نوشت: در میان چینخوردگیهای باصلابت شمال خوزستان، جایی که دشتهای فراخ به دیوارههای سنگی زاگرس تکیه میدهند، شکوهی نهفته است که تماشای آن، همزمان حیرت زمینشناس و احترام مورخ را برمیانگیزد. دژ «ممدلیخان»، نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه سندی زنده از هوشمندی گذشتگان در بهرهگیری از جغرافیای خشن برای بقا و امنیت است.
۱. جغرافیایی در تراز آسمان
دژ ممدلیخان در فاصله ۶۰ کیلومتری شمال شهر دزفول و در قلب بخش کوهستانی «سردشت» واقع شده است. این دژ بر فراز قلهای به ارتفاع ۱۵۵۰ متر بنا شده که در جغرافیای منطقه، به موازات کوه عظیم «هفتتنان» قرار دارد و گویی شانهبهشانه این کوه استوار ایستاده است. موقعیت استراتژیک این دژ به گونهای است که از فراز آن، تمام درههای اطراف و مسیرهای دسترسی تحت تسلط بصری قرار دارند؛ ویژگی ممتازی که آن را در ادوار مختلف به دژی نفوذناپذیر تبدیل کرده بود.
۲. مهندسی صخره؛ وقتی طبیعت دژبان میشود
از منظر زمینشناسی و ژئوتکنیک، انتخاب این نقطه برای ساخت دژ یک شاهکار تجربی است. این بنا بر روی یک توده سنگی جدا افتاده (Outlier) از جنس آهکهای مقاوم زاگرس بنا شده است.
فرسایش تفریقی در طول میلیونها سال، لایههای سستتر اطراف را شسته و ستونی عظیم و مستحکم از سنگ را باقی گذاشته که دیوارههای قائم و پرتگاههای عمیق آن، طبیعیترین و قویترین حصار دفاعی ممکن را ساختهاند. سازندگان دژ با درکی دقیق از پایداری بستر سنگی، سازههای خود را بهگونهای مهار کردهاند که گویی بخشی از خودِ کوه است.
۳. ردپای تاریخ و طنین روایتها در سردشت
منطقه سردشت دزفول همواره به عنوان گذرگاهی حیاتی میان جلگه و کوهستان شناخته میشده است. نام این دژ با هویت محلی گره خورده؛ «ممدلیخان» (محمدعلیخان) شخصیتی است که در حافظه جمعی مردم منطقه، نامش با پایداری و قدرت تداعی میشود.
روایتهای محلی، این دژ را پناهگاهی امن در روزگاران ناآرامی میدانند. در میان مردم، قصههایی از راههای مخفی و صعبالعبور که تنها افراد خاص از آن مطلع بودهاند، دهانبهدهان میچرخد. اگرچه شاید برخی از این روایتها با گذشت زمان رنگ اسطوره به خود گرفته باشند، اما وجود حفرات کارستی (حفرههای طبیعی در سنگهای آهکی) و شکافهای عمیق در بدنه صخره، بستر واقعگرایانهای برای شکلگیری قصههای «راههای پنهان» فراهم کرده است.
۴. از تماشا تا تفسیر؛ پیشنهادی برای ژئوتوریسم پایدار
دژ ممدلیخان ظرفیت تبدیل شدن به یک «ژئوسایت» تراز اول را دارد. برای ارتقای تجربه بازدیدکنندگان، پیشنهاد میشود مسیر صعود به دژ به عنوان یک «مسیر تفسیر علمی-تاریخی» طراحی شود. نصب تابلوهای راهنما در ایستگاههای مشخص میتواند لایههای پنهان این اثر را برای گردشگر باز کند:
• ایستگاه زمینشناسی: توضیح فرآیند شکلگیری صخره و علت پایداری آن در برابر فرسایش.
• ایستگاه دیدهبانی: تبیین اهمیت دید استراتژیک دژ بر کوه هفتتنان و درههای پیرامون.
• ایستگاه روایت: بازخوانی تاریخچه منطقه سردشت و پیوند نام ممدلیخان با بستر سنگی دژ.
۵. ضرورتی به نام حفاظت ساختاری
امروز، این میراث ارزشمند با چالش هوازدگی روبروست. نفوذ آب در درزههای سنگی و تغییرات دمایی، به مرور زمان باعث باز شدن شکافها میشود. حفاظت از دژ ممدلیخان، فراتر از مرمت چند دیوار خشتی یا سنگی است؛ این پروژه نیازمند پایش ژئوتکنیکی بستر سنگی و تثبیت دیوارههایی است که تاریخ یک منطقه بر آنها تکیه زده است.
سفر به دژ ممدلیخان، تنها یک کوهپیمایی ساده نیست؛ سفری است به عمق تاریخ و زمینشناسی شمال خوزستان. این دژ، یادآور روزگاری است که انسان و زمین در تفاهمی کامل، شکوهی نفوذناپذیر خلق میکردند. حفظ این اثر، حفظ بخشی از شناسنامه کوهستانی دزفول و میراثی است که باید برای نسلهای آینده، همچنان شانهبهشانه هفتتنان باقی بماند.
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