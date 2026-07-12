معصومه عربی، فعال حوزه صنایع‌دستی و گردشگری و مدیر کارگاه قالی‌بافی و اقامتگاه‌موزه روستایی در حصار حسن‌بیک از توابع شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و معیشتی این روستا گفت: زنان حصار حسن‌بیک در حفظ قالی‌های اصیل منطقه، اجرای آیین‌های کهن و مهمان‌نوازی روستایی نقشی جدی دارند و امروز آماده‌اند سهم پررنگ‌تری در توسعه گردشگری پایدار ایفا کنند.

عربی با اشاره به پیشینه قالی‌بافی در حصار حسن‌بیک اظهار کرد: در این روستا، زنان سال‌هاست در تولید انواع قالی‌های اصیل منطقه از جمله قالی میناخانی فعال‌اند و این هنر نه فقط یک منبع درآمد، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی روستا محسوب می‌شود.

وی افزود: قالی‌بافی در حصار حسن‌بیک با زندگی روزمره مردم پیوند خورده است. آیین‌هایی مانند «سربرون دار قالی» و همچنین مراسم «چله تیرماهی» و پخت نذری کهن روستا، نشان‌دهنده غنای فرهنگی این منطقه است و می‌تواند به عنوان رویدادهای آیینی گردشگری معرفی و ثبت شود.

این فعال حوزه صنایع‌دستی و گردشگری با بیان اینکه زنان روستا نقش محوری در حفظ این میراث دارند، گفت: زنان روستای حصار حسن‌بیک علاوه بر تولید صنایع‌دستی، حافظان آیین‌ها، روایت‌ها و شیوه‌های زیست بومی هستند. مهمان‌نوازی اهالی و علاقه آنان به توسعه معیشت پایدار خانوار باعث شده که ورود جدی‌تر روستا به حوزه گردشگری به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

عربی ادامه داد: درخواست ما این است که حصار حسن‌بیک به عنوان روستای هدف گردشگری مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن، آموزش و تسهیلگری برای اهالی، به‌ویژه زنان و جوانان روستا، در دستور کار قرار بگیرد. توسعه گردشگری بدون آموزش، برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم امکان‌پذیر نیست.

وی ایجاد زیرساخت‌های روستایی در حوزه گردشگری را یکی از نیازهای اصلی حصار حسن‌بیک دانست و گفت: برای پذیرش گردشگر، روستا باید از نظر مسیر دسترسی، خدمات اقامتی، بهداشت، ایمنی، معرفی ظرفیت‌ها و ارتباطات تقویت شود. ما ظرفیت داریم، اما این ظرفیت نیازمند حمایت، ساماندهی و معرفی درست است.

مدیر اقامتگاه‌موزه روستایی حصار حسن‌بیک همچنین خواستار ثبت رویدادهای آیینی این روستا در فهرست جشنواره‌های ملی گردشگری شد و تصریح کرد: آیین‌های محلی روستا قابلیت آن را دارند که در سطح ملی معرفی شوند. ثبت این رویدادها می‌تواند هم به حفظ میراث ناملموس کمک کند و هم زمینه حضور گردشگران فرهنگی را فراهم آورد.

عربی با اشاره به امکان حرکت روستا به سمت ثبت جهانی گفت: اهالی حصار حسن‌بیک می‌دانند که برای مطرح شدن در سطح ملی و جهانی، باید براساس شاخص‌های مشخص حرکت کرد. پرونده روستاها بر پایه ۹ شاخص مرتبط با اهداف توسعه پایدار ارزیابی می‌شود و ما معتقدیم حصار حسن‌بیک ظرفیت برنامه‌ریزی برای دستیابی به این معیارها را دارد.

وی افزود: منابع فرهنگی و طبیعی، ترویج و حفظ میراث فرهنگی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری محیط زیست، ظرفیت توسعه گردشگری و ادغام در زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویت‌بندی گردشگری، زیرساخت و ارتباطات و همچنین بهداشت، ایمنی و امنیت از جمله شاخص‌هایی است که باید برای آینده روستا جدی گرفته شود.

این فعال گردشگری تأکید کرد: اگر دستگاه‌های مسئول، نهادهای محلی و جامعه روستایی در کنار هم قرار گیرند، می‌توان در یک برنامه زمان‌بندی‌شده، زمینه ثبت جهانی روستا را تا دو سال آینده فراهم کرد. این هدف دست‌یافتنی است، به شرط آنکه نگاه به روستا صرفاً حمایتی و مقطعی نباشد، بلکه بر پایه توسعه پایدار و مشارکت مردم شکل بگیرد.

عربی در پایان گفت: حصار حسن‌بیک تنها یک روستا نیست؛ مجموعه‌ای از هنر، آیین، خاطره، کار، زنان توانمند و فرهنگ مهمان‌نوازی است. اگر این ظرفیت‌ها دیده شود، هم میراث فرهنگی روستا حفظ خواهد شد و هم راهی برای اشتغال، امید و ماندگاری نسل جوان در روستا ایجاد می‌شود.

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