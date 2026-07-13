به گزارش خبرنگار میراثآریا، انجمن بینالمللی موزهها (ایکوم) در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود، دوشنبه ۲۲ تیرماه، یک رویداد ویژه را در حوزه مستندسازی و تاریخ هنر برگزار میکند.
در یکصد و بیستمین نشست از برنامه «دوشنبههای ایکوم»، مستند «گل باغ فردوس» به روی پرده خواهد رفت؛ اثری که پیوند میان تصویر و هویت تاریخی را به تصویر میکشد.
این نشست با حضور چهرههای برجسته حوزه فرهنگ و هنر برگزار میشود. از جمله سخنرانان و میهمانان ویژه میتوان به طه غنیمیفرد، کارگردان و متخصص دکترای تاریخ هنر از اتریش، اشاره کرد که به بررسی ابعاد هنری این اثر خواهد پرداخت.
همچنین حضور فاطمه محمدی سیجانی، رئیس موزه سینمای ایران، و سیداحمد محیططباطبایی رئیس انجمن ملی موزههای ایران، گواهی بر اهمیت علمی و موزهداری این نشست است.
علاوه بر این، شادمهر راستین، فیلمساز برجسته، نیز در این نشست حضور خواهد داشت.
این برنامه فرصتی ارزشمند برای گفتوگو میان متخصصان تاریخ هنر، موزهداران و فیلمسازان در فضای آرام و تاریخی خانه موزه پروین اعتصامی فراهم میآورد.
انتهای پیام/
نظر شما