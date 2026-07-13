۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵

روایت‌های تصویری در نشست «دوشنبه‌های ایکوم» بازخوانی می‌شود/ نمایش مستند «گل باغ فردوس»

روایت‌های تصویری در نشست «دوشنبه‌های ایکوم» بازخوانی می‌شود/ نمایش مستند «گل باغ فردوس»

نمایش مستند گل باغ فردوس، فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو میان متخصصان تاریخ هنر، موزه‌داران و فیلمسازان در فضای آرام و تاریخی خانه موزه پروین اعتصامی فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انجمن بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی خود، دوشنبه ۲۲ تیرماه، یک رویداد ویژه را در حوزه مستندسازی و تاریخ هنر برگزار می‌کند.

در یکصد و بیستمین نشست از برنامه «دوشنبه‌های ایکوم»، مستند «گل باغ فردوس» به روی پرده خواهد رفت؛ اثری که پیوند میان تصویر و هویت تاریخی را به تصویر می‌کشد.

این نشست با حضور چهره‌های برجسته حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود. از جمله سخنرانان و میهمانان ویژه می‌توان به طه غنیمی‌فرد، کارگردان و متخصص دکترای تاریخ هنر از اتریش، اشاره کرد که به بررسی ابعاد هنری این اثر خواهد پرداخت.

همچنین حضور فاطمه محمدی سیجانی، رئیس موزه سینمای ایران، و سیداحمد محیط‌طباطبایی رئیس انجمن ملی موزه‌های ایران، گواهی بر اهمیت علمی و موزه‌داری این نشست است.

علاوه بر این، شادمهر راستین، فیلمساز برجسته، نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

این برنامه فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو میان متخصصان تاریخ هنر، موزه‌داران و فیلمسازان در فضای آرام و تاریخی خانه موزه پروین اعتصامی فراهم می‌آورد.

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کد خبر 1405042201524
مجتبی گهستونی
دبیر مرضیه امیری

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