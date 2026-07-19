۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱

کسب ۸ مدال جهانی توسط تیم‌های المپیاد زیست‌شناسی و شیمی ایران

کسب ۸ مدال جهانی توسط تیم‌های المپیاد زیست‌شناسی و شیمی ایران

تیم‌های ملی المپیاد زیست‌شناسی و شیمی ایران با کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره و تیم المپیاد شیمی با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، توان علمی دانش‌آموزان ایرانی را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند و افتخاری دیگر برای کشور رقم زدند.

به گزارش میراث‌آریا، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی ایران در سی‌وهفتمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی (IBO ۲۰۲۶) که از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر ویلنیوس، لیتوانی برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره شد.  

تیم ملی المپیاد شیمی ایران نیز در پنجاه‌وهشتمین المپیاد جهانی شیمی (IChO ۲۰۲۶) که از ۱۹ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر تاشکند، ازبکستان و با حضور بیش از ۳۵۰ دانش‌آموز از ۹۰ کشور جهان برگزار شد با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، عملکردی درخشان به ثبت رساند.  

این موفقیت‌ها که در رقابت با صدها دانش‌آموز مستعد از ده‌ها کشور جهان به دست آمده، جلوه‌ای از توان علمی، استعداد و تلاش دانش‌پژوهان ایرانی و ثمره حمایت‌های جامعه علمی کشور است.

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کد خبر 1405042802024
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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