به گزارش میراثآریا، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، تیم ملی المپیاد زیستشناسی ایران در سیوهفتمین المپیاد جهانی زیستشناسی (IBO ۲۰۲۶) که از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر ویلنیوس، لیتوانی برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره شد.
تیم ملی المپیاد شیمی ایران نیز در پنجاهوهشتمین المپیاد جهانی شیمی (IChO ۲۰۲۶) که از ۱۹ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر تاشکند، ازبکستان و با حضور بیش از ۳۵۰ دانشآموز از ۹۰ کشور جهان برگزار شد با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، عملکردی درخشان به ثبت رساند.
این موفقیتها که در رقابت با صدها دانشآموز مستعد از دهها کشور جهان به دست آمده، جلوهای از توان علمی، استعداد و تلاش دانشپژوهان ایرانی و ثمره حمایتهای جامعه علمی کشور است.
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