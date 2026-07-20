به گزارش میراث آریا، فضاپیمای سایکی(Psyche) ناسا پس از دریافت کمک گرانشی از مریخ در ماه مه، در مسیر خود به سمت هدف خود در کمربند سیارکی قرار دارد و ناسا به تازگی تصاویری باورنکردنی از آن رویارویی کوتاه را به اشتراک گذاشته است.

سایکی هزاران تصویر را با تصویربردار چندطیفی خود هنگام نزدیک شدن و عبور از کنار مریخ ثبت کرد.

این تایم‌لپس تماشایی، عبور سایکی از کنار سیاره سرخ را به تصویر می‌کشد تا یک ویدیوی جذاب از کل این رویارویی را همراه با هلال مریخ هنگام ورود و نماهای دقیق از سطح و قطب جنوب یخی آن هنگام خروج نشان دهد.

جیم بل(Jim Bell)، سرپرست ابزار تصویربردار «سایکی» در دانشگاه ایالتی آریزونا در بیانیه‌ای گفت: تصویربردار عملکرد درخشانی داشت و نماهای نادری از سیاره سرخ ارائه داد.

این فضاپیما در تاریخ ۲ مه ۲۰۲۶(۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به مریخ نزدیک شد و در ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) به نزدیکترین فاصله خود با سیاره سرخ رسید.

این مانور به آن سرعت بخشید و مسیرش را تنظیم کرد تا در مسیر سیارک سایکی قرار گیرد و در عین حال سوخت خود را برای سفری طولانی ذخیره کند.

انتظار می‌رود سایکی در سال ۲۰۲۹ به سیارک همنام خود برسد. بل می‌گوید: ما علاوه بر زیبایی آشکار تصاویر، همچنین توانستیم کالیبراسیون و حساسیت آن را به نور پراکنده، از جمله انتخاب قمرهای مریخ موسوم به فوبوس و دیموس از فاصله بسیار دور به عنوان بخشی از تمرین جستجوی ماهواره‌ای که در سیارک «سایکی» برای جستجوی هرگونه قمر کوچک در آنجا استفاده خواهیم کرد، به طور کامل آزمایش کنیم.

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