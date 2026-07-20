به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک مدیرکل و معاونین میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و رئیس دانشگاه یزد که روز گذشته ۲۸ تیرماه برگزار شد، طرفین با اشاره به ظرفیتهای علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاه یزد، بر ضرورت استفاده از توان اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان در اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با میراثفرهنگی استان تأکید کردند.
از مهمترین محورهای همکاری مشترک، انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه بافت تاریخی با هدف ارتقای کیفیت سکونت، بررسی چالشهای زیستی و ارائه راهکارهای علمی برای حفاظت و احیای این بافت عنوان شد.
همچنین، مطالعات تخصصی در حوزه سازههای تاریخی و سازگاری آنها با اقلیم، از جمله آبانبارها، قناتها و باغات همپیوند، به عنوان یکی دیگر از زمینههای همکاری مشترک مورد توجه قرار گرفت.
در حوزه صنایعدستی و گردشگری نیز بر توسعه پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از هنرمندان صنایعدستی و بهبود تجربه گردشگران تأکید شد.
بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، در اجرای پروژههای مطالعاتی، مستندسازی، تحلیل دادهها و مدیریت میراثفرهنگی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
در پایان، دو طرف بر استمرار تعاملات علمی و پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف راهبردی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و ارتقای نظام مدیریت میراثفرهنگی تأکید کردند.
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