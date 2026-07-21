بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا تقوی، شهردار احمدآباد در نشست هماهنگی و برنامهریزی چهارمین جشنواره پسته احمدآباد که روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، برگزار شد، با ابراز خرسندی از ثبت ملی این جشنواره، آن را سندی بر اصالت و ظرفیتهای بالای این شهر دانست و با اشاره به رشد کیفی جشنواره در سه دوره گذشته، اعلام کرد: چهارمین جشنواره تجربه محور برداشت پسته احمدآباد اردکان در نیمه مهرماه سال جاری با مشارکت شهرداری احمدآباد، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بخشداری، موسسه فرهنگی هنری افق کویر و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
او افزود: هدف اصلی ما در این دوره، ارتقای سطح کیفی برنامههاست؛ بهگونهای که خروجی آن مستقیماً در معیشت کشاورزان اثرگذار باشد و فراتر از یک نمایشگاه ساده، به بستری برای توسعه اقتصادی تبدیل شود.
مصطفی سپهری، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان نیز در این جلسه با تمجید از تحولات مثبت در منظر شهری احمدآباد، بر ضرورت تغییر رویکرد در تأمین هزینههای جشنواره تأکید کرد و اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که با بهرهگیری از ظرفیت اسپانسرها و مشارکت فعال بخش خصوصی، جشنواره به خودکفایی مالی برسد، همچنین تمرکز بر فروش محصولات با بستهبندی مناسب و تعریف تورهای گردشگری تخصصی در فصل برداشت پسته، از اولویتهای ماست که نیازمند تبلیغات گسترده و هوشمندانه در سطح ملی است.
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