برگزاری نخستین دوره آموزش هنر سنتی زنجیرسازی در اردکان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پنجشنبه ۲۵ تیرماه، نخستین دوره آموزشی هنر اصیل و سنتی زنجیرسازی اردکانی با هدف صیانت، احیا و توسعه این میراث ارزشمند ناملموس در خانه تاریخی تقدیری اردکان برگزار شد.
این دوره آموزشی با تدریس استاد مهدی راستجوی اردکانی برگزار و هنرجویان در آن با مبانی نظری و عملی این هنر سنتی و مراحل مختلف تولید زنجیرهای اصیل اردکانی آشنا شدند.
در این کارگاه تخصصی، آموزشهایی ازجمله شناخت و انتخاب نوع مناسب سیم مفتول، اصول اندازهگیری دقیق و استانداردهای اولیه و همچنین تکنیکهای حالتدهی مفتول برای ساخت حلقههای زنجیر اصیل اردکانی ارائه شد.
برگزاری این دوره در راستای حفظ و انتقال دانش بومی، احیای یکی از هنرهای سنتی شهرستان اردکان و تربیت نسل جدیدی از فعالان این رشته انجام شده است و میتواند زمینهساز رونق دوباره این هنر، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه صنایعدستی منطقه باشد.
اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان با برگزاری این دورههای آموزشی، بر حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس و انتقال مهارتهای سنتی به نسلهای آینده تأکید دارد.
زنجیر سازی از صنایعدستی معروف استان یزد در شهرستان اردکان بوده که از گذشته در این خطه رونق داشته است، زنجیرهای دانهریز اردکانی یکی از اقلام صادراتی این شهر بوده که عده زیادی از این راه ارتزاق میکردهاند.
زنجیرها به چند روش و در اندازههای مختلف ساخته میشده، که مصارف گوناگونی داشته است، بهطورمعمول جنس زنجیرها از فلز آهن بوده و تنها در مواردی خاص از فلز برنج و مس نیز در ساخت زنجیرهای ریز استفاده شده است.
فن و تکنیک زنجیر سازی اردکان سال ۱۳۹۱ به شماره ۱۰۴۳ در فهرست آثار ناملموس به ثبت رسیده است.
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