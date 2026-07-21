به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۲۹ تیرماه، نشست بررسی راهکارهای حفاظت از بافت تاریخی، باغ‌ها و اراضی کشاورزی شهرستان تفت در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، فرماندار تفت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و مشاوران تخصصی، درباره تدوین ضوابط حفاظتی، سامان‌دهی ساخت‌وسازها و تعیین مسئولیت دستگاه‌های متولی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این نشست تأکید شد که حفاظت و سامان‌دهی بافت‌های تاریخی، باغ‌ها و اراضی کشاورزی ارزشمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان تفت است، اما تحقق این هدف نیازمند رفع چالش‌های مدیریتی، کارشناسی و قانونی و همچنین ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

حاضران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری نگاه مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی در تعیین اهداف، اولویت‌ها، حدود مسئولیت‌ها و شیوه اجرای طرح‌های حفاظتی را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت این برنامه‌ها عنوان کردند.

در ادامه نشست، وضعیت بافت‌ها، بناها و باغ‌های ارزشمند شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرح‌شده، اگرچه بخشی از این آثار و محدوده‌ها تاکنون شناسایی یا ثبت شده‌اند، اما برای بسیاری از آن‌ها هنوز ضوابطی روشن، جامع و قابل‌اجرا تدوین نشده است.

این موضوع در برخی موارد، هنگام جلوگیری از تخریب یا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، موجب ابهام در مبانی قانونی اقدامات و حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

در پایان این نشست، پیشنهاد شد مطالعاتی جامع در سطح شهر و محدوده‌های ارزشمند آن انجام شود تا بافت‌های تاریخی، بناهای شاخص، باغ‌ها و اراضی کشاورزی واجد ارزش به صورت دقیق شناسایی، مستندسازی و اولویت‌بندی شوند.

همچنین مقرر شد نتایج این مطالعات، مبنای تدوین ضوابط حفاظتی و تصمیم‌گیری‌های آتی برای حفاظت و مدیریت این محدوده‌ها قرار گیرد.

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