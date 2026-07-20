به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان بازدید میدانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تفت از شهر نیر که با همراهی شهردار و رئیس شورای اسلامی این شهر روز پنج‌شنبه 25 تیرماه انجام شد، راهکارهای عملیاتی برای حفظ و احیای بافت تاریخی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در این بازدید مقرر شد پروژه‌های مشترکی از جمله آجر فرش معابر و کاه‌گل‌کاری جداره‌های بافت تاریخی در دستور کار قرار گیرد.

هدف از اجرای این طرح، حفظ اصالت معماری ایرانی-اسلامی، ارتقای سیما و منظر شهری و همچنین افزایش ضریب ماندگاری و جذب گردشگر در منطقه عنوان شد.

مسئولان حاضر در این بازدید، با استقبال از تعامل سازنده بین‌بخشی، بر تسریع در روند اجرایی این پروژه‌های مرمتی و مشارکت جدی در حفظ هویت تاریخی شهر نیر تأکید کرده و آن را گامی مؤثر در راستای صیانت از میراث فرهنگی این دیار دانستند.

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