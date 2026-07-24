به گزارش میراث‌آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» جدیدترین ساخته هادی محمدیان به تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی محصول جدید استودیوی اسکای فریم، پس از ۲ سال و نیم تولید در سکوت خبری به زودی در ایران اکران عمومی می‌شود.

همزمان با اعلام رسمی نخستین خبر این انیمیشن، از پوستر تیزینگ آن رونمایی شد. اکران این انیمیشن در ایران توسط پخش بهمن سبز انجام خواهد شد که سابقه اکران موفق‌ترین انیمیشن‌های ایرانی را دارد.

این انیمیشن قصه‌ی یک ماجراجویی فضایی بامزه است؛ جایی که «دریا»، دختری شجاع در سیاره‌ای دوردست، چشم‌انتظار قهرمان افسانه‌ای است تا سرزمینش را از چنگ آب‌دزدها نجات دهد. اما همان موقع، «هانی» که همیشه آرزوی قهرمان شدن را داشته، به‌جای یک میمون، اشتباهی راهی فضا می‌شود، و ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود...

هادی محمدیان پیش از این کارگردانی انیمیشن‌های «فیلشاه»، «شاهزاده روم» و «بچه زرنگ» را برعهده داشته و همچنین محمدامین همدانی با سری اول و دوم انیمیشن «پسر دلفینی» شناخته شده که فروش ۵ میلیون دلاری و جذب ۳ میلیون مخاطب را در جهان رقم زده است. این دو هنرمند اکنون در انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» برای نخستین‌بار همکاری کرده‌اند.

آهنگسازی این اثر برعهده‌ی بامداد افشار و سعید شیخ‌زاده مدیر دوبلاژ آن است. همچنین هادی محمدیان، سیدعلی دانش، حسین جمالی و محمد شکوهی تیم نویسندگان این اثر را تشکیل می‌دهند.

اطلاعات تکمیلی پروژه در اخبار بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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