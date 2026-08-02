به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «روزهای مه‌آلود» به نویسندگی علیرضا مهربان و کارگردانی سعیده فرضی از رادیو نمایش پخش می‌شود؛ اثری تاریخی که با نگاهی به روزهای پرالتهاب فتح تهران، داستان زنی را به تصویر می‌کشد که در میانه آشوب و نبرد، برای دفاع از حقیقت و انسانیت جان خود را فدا می‌کند.

نمایش رادیویی «روزهای مه‌آلود» با محوریت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ ایران، روایتگر ایثار و شجاعت زنی است که در روزهای پرآشوب فتح تهران و همزمان با رخدادهای مشروطه، برای پاسداری از حقیقت و ارزش‌های انسانی از جان خود می‌گذرد و نامش با عزت در تاریخ ماندگار می‌شود.

علیرضا مهربان نویسندگی این اثر را بر عهده داشته و سعیده فرضی آن را کارگردانی کرده است. همچنین فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده و رضا طاهری صدابردار این نمایش هستند.

در این نمایش رادیویی نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، مهدی نمینی‌مقدم، مرضیه صدرایی، قربان نجفی، سیما خوش‌چشم، امیرعباس توفیقی، احمد هاشمی، محمد شریفی‌مقدم و امیر زنده‌دلان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«روزهای مه‌آلود» هر روز ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۸، ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.

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