۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

روایتی از ایستادگی یک زن در دوران مشروطه با «روزهای مه‌آلود» در رادیو نمایش

روایتی از ایستادگی یک زن در دوران مشروطه با «روزهای مه‌آلود» در رادیو نمایش

رادیو نمایش با «روزهای مه‌آلود» روایتی از ایستادگی یک زن در دوران مشروطه را روایت می‌کند.

به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «روزهای مه‌آلود» به نویسندگی علیرضا مهربان و کارگردانی سعیده فرضی از رادیو نمایش پخش می‌شود؛ اثری تاریخی که با نگاهی به روزهای پرالتهاب فتح تهران، داستان زنی را به تصویر می‌کشد که در میانه آشوب و نبرد، برای دفاع از حقیقت و انسانیت جان خود را فدا می‌کند.

نمایش رادیویی «روزهای مه‌آلود» با محوریت یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ ایران، روایتگر ایثار و شجاعت زنی است که در روزهای پرآشوب فتح تهران و همزمان با رخدادهای مشروطه، برای پاسداری از حقیقت و ارزش‌های انسانی از جان خود می‌گذرد و نامش با عزت در تاریخ ماندگار می‌شود.

علیرضا مهربان نویسندگی این اثر را بر عهده داشته و سعیده فرضی آن را کارگردانی کرده است. همچنین فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده و رضا طاهری صدابردار این نمایش هستند.

در این نمایش رادیویی نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، محمد رضاعلی، مهدی نمینی‌مقدم، مرضیه صدرایی، قربان نجفی، سیما خوش‌چشم، امیرعباس توفیقی، احمد هاشمی، محمد شریفی‌مقدم و امیر زنده‌دلان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«روزهای مه‌آلود» هر روز ساعت ۱ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۸، ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود.

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کد خبر 1405051100869
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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