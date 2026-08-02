به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رویداد سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با اجرای پرده‌خوانی «پرده عشاق» از استان مرکزی آغاز شد.

سپس نمایش میدانی «زنگ آخر» به کارگردانی پیمان ترکاشوند از شهرستان کارون، با هنرنمایی نوجوانان و جوانان، روایتی تأثیرگذار از فرهنگ ایثار و شهادت را پیش روی مخاطبان قرار داد.

پایان‌بخش افتتاحیه، نمایش «نشان» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد بود.

در پایان مراسم، از هنرمندان و گروه‌های نمایشی با اهدای تندیس و لوح سپاس سوگواره تجلیل شد.

اجرای نمایش‌های میدانی و مجالس تعزیه این سوگواره تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ در مرزهای چذابه و شلمچه ادامه خواهد داشت. هنرمندان منتخب از استان‌های مختلف، با زبان هنر، حماسه عاشورا را برای میلیون‌ها زائر اربعین روایت می‌کنند.

این سوگواره از ۶ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

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