به گزارش خبرنگار میراث آریا، اقتصاد، تولید و مشارکت مردمی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، توسعه محلی، کار و تولید، مشارکت اجتماعی و نقش مردم در پیشرفت و امنیت پایدار، هویت ایرانی- اسلامی، انسجام ملی و حماسه‌های معاصر با تأکید بر ایران‌دوستی، وحدت و همبستگی ملی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اقتدار ملی و پاسداشت خلیج فارس، فرهنگ، هویت و میراث بومی خوزستان شامل آیین‌ها، سنت‌ها، اقوام، قصه‌ها و اسطوره‌های بومی، میراث تاریخی و تمدنی، شخصیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی خوزستان، امید اجتماعی، خانواده، صلح و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با محوریت تحکیم بنیان خانواده، امید و نشاط اجتماعی، صلح و دوستی، همزیستی اقوام، جوانمردی، ایثار و ارزش‌های اخلاقی، نوآوری، فناوری و زیست‌بوم دیجیتال با محوریت هوش مصنوعی، فضای مجازی، فناوری‌های نوین و تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی آن‌ها در استان خوزستان اولویت‌های موضوعی این جشنواره هستند.

آثار با موضوعات و مضامین آزاد، در صورت برخورداری از کیفیت هنری و فنی مطلوب و تأیید هیئت انتخاب و دبیر جشنواره، امکان حضور در بخش رقابتی جشنواره را خواهند داشت.

آخرین مهلت ثبت تقاضا در درگاه جشنواره تئاتر استان‌ها، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ارسال فیلم آثار، ۲۵ مهر ۱۴۰۵، زمان برگزاری همایش بزرگ تئاتر استان خوزستان، آبان‌ ۱۴۰۵، اعلام نتایج بازبینی، ۱۶ آبان ۱۴۰۵ و برگزاری جشنواره، یکم تا چهارم آذر ۱۴۰۵ خواهد بود.

گروه‌های نمایشـی استـان خوزستـان می‌توانند مـدارک لازم در فـراخـوان جشنـواره را به نشانــی اهــواز، خیابان فلسطیــن، اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامـی خوزستــان، طبقـه دوم، اداره هنــری، دبیرخـانـه سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان خوزستان ارسال کنند.

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