بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جوروند امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با اشاره به آمادگی کامل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: همزمان با حضور گسترده زائران در مرز چذابه، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، مذهبی و آیینی در موکب این ادارهکل پیشبینی و در حال اجراست و خدمات فرهنگی بهصورت مستمر به عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) ارائه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: استیج فرهنگی قرارگاه مرزی چذابه هر روز همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء فعالیت خود را آغاز میکند و تا ساعت یک بامداد با اجرای برنامههای متنوع، میزبان زائران اربعین حسینی است.
او با بیان اینکه برنامههای یادشده با هدف ایجاد فضایی معنوی، ترویج فرهنگ عاشورا و معرفی بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و میراث ناملموس خوزستان طراحی شده است، ادامه داد: اجرای آیینهای عاشورایی، تعزیه، آیینهای سنتی عزاداری، مرثیهسرایی، مدیحهسرایی، اقامه نماز جماعت و سایر برنامههای فرهنگی مرتبط با اربعین حسینی، از جمله برنامههایی است که هر شب با استقبال زائران برگزار میشود.
جوروند تأکید کرد: معرفی آیینهای بومی و میراثفرهنگی ناملموس خوزستان در کنار خدمترسانی فرهنگی به زائران، از مهمترین اهداف برپایی این موکب است و تلاش شده تا زائران در کنار بهرهمندی از فضای معنوی اربعین، با بخشی از ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و آیینی این استان نیز آشنا شوند.
او خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در روزهای اربعین با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، تلاش دارد نقش مؤثری در ارتقای فضای فرهنگی مرز چذابه و تکریم زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع) ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما