۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱

جابه‌جایی بیش از ۱۵۶ هزار زائر اربعین با ناوگان ریلی جنوب/ ۳۲۲ رام قطار در مسیرهای منتهی به شلمچه به حرکت درآمد

جابه‌جایی بیش از ۱۵۶ هزار زائر اربعین با ناوگان ریلی جنوب/ ۳۲۲ رام قطار در مسیرهای منتهی به شلمچه به حرکت درآمد

سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب از جابه‌جایی بیش از ۱۵۶ هزار زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح حمل‌ونقل ریلی اربعین خبر داد و گفت: تاکنون ۳۲۲ رام قطار و ریل‌باس در مسیرهای مختلف به‌ویژه خطوط منتهی به مرز شلمچه به زائران خدمات‌رسانی کرده‌اند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا مطوری جمعه شب نهم مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند خدمات‌رسانی ناوگان ریلی جنوب در روزهای اربعین اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی تا ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۳۲۲ رام قطار و ریل‌باس در مسیرهای مختلف رفت و برگشت به زائران خدمات‌رسانی کرده‌اند.

سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب افزود: در بخش قطارهای بین‌شهری، ۱۶۴ رام قطار رفت و برگشت به کار گرفته شد که در مجموع ۸۵ هزار و ۱۳۶ نفر از زائران را جابه‌جا کرده است.

او ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر ـ شلمچه، ۱۲۰ رام ریل‌باس رایگان به‌صورت رفت و برگشت راه‌اندازی شد که ۶۱ هزار و ۱۳۶ نفر از زائران از این خدمت بهره‌مند شدند.

مطوری بیان کرد: در مسیر اهواز- خرمشهر نیز ۳۸ رام قطار رفت و برگشت به حرکت درآمد که در مجموع ۱۰ هزار و ۳۶ نفر از زائران را به مقصد منتقل کرده است.

سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب با تأکید بر نقش حمل‌ونقل ریلی در تسهیل سفرهای اربعین خاطرنشان کرد: راه‌آهن جنوب با اجرای این خدمات، سهم مؤثری در روان‌سازی تردد و جابه‌جایی زائران در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه ایفا کرده است.

درخور یادآوری است، مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین حسینی به شمار می‌روند و تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از این دو مرز تردد کرده‌اند.

مرز شلمچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق، در روزهای اربعین از اصلی‌ترین مبادی خروج زائران محسوب می‌شود و در فاصله حدود ۱۴۵ کیلومتری اهواز قرار دارد. همچنین مرز چذابه، دیگر گذرگاه مهم استان خوزستان، همه‌ساله میزبان شمار زیادی از زائران اربعین است و در کوتاه‌ترین مسیر، حدود ۱۴۲ کیلومتر با شهر اهواز فاصله دارد.

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کد خبر 1405051000712
سیدجواد خراسانی
دبیر مرضیه امیری

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