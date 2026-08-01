بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رضا مطوری جمعه شب نهم مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به روند خدماترسانی ناوگان ریلی جنوب در روزهای اربعین اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح جابهجایی زائران اربعین حسینی تا ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۳۲۲ رام قطار و ریلباس در مسیرهای مختلف رفت و برگشت به زائران خدماترسانی کردهاند.
سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب افزود: در بخش قطارهای بینشهری، ۱۶۴ رام قطار رفت و برگشت به کار گرفته شد که در مجموع ۸۵ هزار و ۱۳۶ نفر از زائران را جابهجا کرده است.
او ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر ـ شلمچه، ۱۲۰ رام ریلباس رایگان بهصورت رفت و برگشت راهاندازی شد که ۶۱ هزار و ۱۳۶ نفر از زائران از این خدمت بهرهمند شدند.
مطوری بیان کرد: در مسیر اهواز- خرمشهر نیز ۳۸ رام قطار رفت و برگشت به حرکت درآمد که در مجموع ۱۰ هزار و ۳۶ نفر از زائران را به مقصد منتقل کرده است.
سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب با تأکید بر نقش حملونقل ریلی در تسهیل سفرهای اربعین خاطرنشان کرد: راهآهن جنوب با اجرای این خدمات، سهم مؤثری در روانسازی تردد و جابهجایی زائران در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه ایفا کرده است.
درخور یادآوری است، مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین حسینی به شمار میروند و تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از این دو مرز تردد کردهاند.
مرز شلمچه بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق، در روزهای اربعین از اصلیترین مبادی خروج زائران محسوب میشود و در فاصله حدود ۱۴۵ کیلومتری اهواز قرار دارد. همچنین مرز چذابه، دیگر گذرگاه مهم استان خوزستان، همهساله میزبان شمار زیادی از زائران اربعین است و در کوتاهترین مسیر، حدود ۱۴۲ کیلومتر با شهر اهواز فاصله دارد.
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