بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهران احمدیبلوطکی جمعه شب نهم مردادماه ۱۴۰۵ در مرز چذابه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارگاه بهداشت و درمان استان از ۲۹ تیرماه با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی فعالیت خود را در مرز چذابه آغاز کرده است.
رئیس اورژانس خوزستان افزود: این قرارگاه با تولیت دانشگاه علومپزشکی اهواز و با مشارکت تیمهایی از دانشگاه علومپزشکی اهواز، سازمان تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان صنعت نفت، بهداشت و درمان نیروهای مسلح، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاههای امدادی و جهادی، خدماترسانی به زائران را در پایانه مرزی چذابه و دیگر مبادی مرزی استان بر عهده دارد.
او با اشاره به فعالیت درمانگاه شهید هاشمی، اورژانس پیشبیمارستانی و بیمارستانی در مرز چذابه گفت: تاکنون در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت ۷۵۰ خدمت و در بخشهای تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان نیروهای مسلح نیز بیش از یکهزار و ۵۰۰ خدمت به زائران ارائه شده است.
احمدیبلوطکی با تأکید بر بهکارگیری همه ظرفیتهای حوزه سلامت برای خدمترسانی به زائران خاطرنشان کرد: با رعایت توصیههای بهداشتی از سوی زائران، تاکنون مشکل نگرانکنندهای در حوزه سلامت گزارش نشده و امیدواریم این روند تا پایان عملیات اربعین با کمترین آسیب ادامه یابد.
او با تأکید بر همراه داشتن داروهای مورد نیاز توسط بیماران، سالمندان و افرادی که داروهای خاص مصرف میکنند، گفت: با توجه به گرمای هوا، زائران بهتر است تردد خود را به ساعات خنک روز، از بعدازظهر تا پیش از طلوع آفتاب، موکول کنند و ضمن خودداری از تردد در ساعات اوج گرما، مایعات کافی به همراه داشته باشند.
رئیس اورژانس خوزستان ادامه داد: نیروهای بهداشت و درمان در طول مسیر و در فواصل هر پنج کیلومتر مستقر هستند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتهای لازم به زائران را دارند.
او با اشاره به افزایش احتمال بازگشت زائران در روزهای آینده، بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای جادهای بهویژه برای افرادی که با وسایل نقلیه شخصی تردد میکنند، تأکید کرد و افزود: زائران باید با رعایت قوانین رانندگی و استراحت کافی، سفری ایمن داشته باشند، چرا که خانوادههای آنان چشمانتظار بازگشت سالمشان هستند.
احمدی ابراز امیدواری کرد که زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد و خدمات ارائهشده از سوی مجموعه بهداشت، درمان و اورژانس نیز منشأ رضایت زائران باشد.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند و تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از این دو مرز تردد کردهاند.
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