۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸

دومین جشنواره ملی «رادیو رود» با محوریت شعرهای قیصر امین‌پور فراخوان داد

دومین جشنواره ملی «رادیو رود» با محوریت شعرهای قیصر امین‌پور فراخوان داد

اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان از انتشار فراخوان دومین جشنواره ملی «رادیو رود» با محوریت شعرهای قیصر امین‌پور خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد ملی با محوریت اشعار زنده‌یاد قیصر امین‌پور در سه بخش کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی به اجرا درمی‌آید و علاقه‌مندان تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی، گسترش فرهنگ مطالعه و شنیدن آثار ادبی، تقویت مهارت‌های خوانش، روایت‌گری، نقد و تحلیل ادبی و شناسایی و حمایت از استعدادهای کودکان، نوجوانان و فعالان حوزه تولیدات صوتی برگزار می‌شود.

در دومین دوره جشنواره، اشعار زنده‌یاد قیصر امین‌پور به عنوان محور اصلی انتخاب شده است تا مخاطبان به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از مسیر تولید پادکست، کتاب صوتی و کتاب رادیویی، ارتباطی عمیق‌تر با شعر، اندیشه و ادبیات معاصر ایران برقرار کنند.

کودکان، نوجوانان، مربیان و کارشناسان کانون، معلمان، مربیان پرورشی، فعالان فرهنگی و سایر علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را بر پایه اشعار قیصر امین‌پور و در قالب تولیدات اختصاصی جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.

در کنار بخش رقابتی، نشست‌های آموزشی و ترویجی با حضور شاعران و استادان این حوزه نیز با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با زندگی و آثار قیصر امین‌پور و آموزش تولید کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی برگزار خواهد شد.

دریافت آثار از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. آثار پس از داوری تخصصی در آیین پایانی جشنواره که ششم آبان‌ ۱۴۰۵ در زادگاه زنده‌یاد قیصر امین‌پور برگزار می‌شود معرفی و از برگزیدگان با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051100836
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha