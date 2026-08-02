بهگزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد ملی با محوریت اشعار زندهیاد قیصر امینپور در سه بخش کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی به اجرا درمیآید و علاقهمندان تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
این جشنواره با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی، گسترش فرهنگ مطالعه و شنیدن آثار ادبی، تقویت مهارتهای خوانش، روایتگری، نقد و تحلیل ادبی و شناسایی و حمایت از استعدادهای کودکان، نوجوانان و فعالان حوزه تولیدات صوتی برگزار میشود.
در دومین دوره جشنواره، اشعار زندهیاد قیصر امینپور به عنوان محور اصلی انتخاب شده است تا مخاطبان بهویژه کودکان و نوجوانان، از مسیر تولید پادکست، کتاب صوتی و کتاب رادیویی، ارتباطی عمیقتر با شعر، اندیشه و ادبیات معاصر ایران برقرار کنند.
کودکان، نوجوانان، مربیان و کارشناسان کانون، معلمان، مربیان پرورشی، فعالان فرهنگی و سایر علاقهمندان میتوانند آثار خود را بر پایه اشعار قیصر امینپور و در قالب تولیدات اختصاصی جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.
در کنار بخش رقابتی، نشستهای آموزشی و ترویجی با حضور شاعران و استادان این حوزه نیز با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با زندگی و آثار قیصر امینپور و آموزش تولید کتاب صوتی، پادکست و کتاب رادیویی برگزار خواهد شد.
دریافت آثار از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. آثار پس از داوری تخصصی در آیین پایانی جشنواره که ششم آبان ۱۴۰۵ در زادگاه زندهیاد قیصر امینپور برگزار میشود معرفی و از برگزیدگان با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل خواهد شد.
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